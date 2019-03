Ashton Kutcher sustituirá a Charlie Sheen en 'Dos Hombres y Medio'

El actor Ashton Kutcher podría tener cerrado y recién firmado el acuerdo con la CBS para sustituir a Charlie Sheen en la serie estadounidense 'Dos Hombres y Medio' (que en nuestro país emite Neox todas las tardes, de lunes a viernes), según la información hecha pública hoy por 'The Hollywood Reporter'.



El intérprete de 'What Happens in Vegas' (2008) y marido de la también actriz Demi Moore recibiría una "paga enorme" por entrar a formar parte de la serie que se quedó huérfana de protagonista tras la accidentada salida de Sheen, según varias fuentes confirmaron a ese medio.



Charlie Sheen fue despedido en marzo de 'Dos Hombres y Medio' por la productora Warner que justificó su medida por el comportamiento errático del actor debido a sus problemas con el alcohol y las drogas que obligaron a suspender la realización de parte de la última temporada de la serie. Sheen, que hasta entonces era el actor mejor pagado de la televisión en EEUU con un salario próximo a los 2 millones de dólares por episodio, demandó a la productora por considerar que su despido no estaba justificado.



Warner decidió continuar con la sitcom y comenzó a buscar reemplazo para Sheen y se bajaron nombres como el del actor británico Hugh Grant, aunque finalmente las negociaciones no llegaron a buen puerto. Según 'The Hollywood Reporter', Kutcher habría aceptado ya el papel, para el que el estudio ya tiene preparado la historia para introducir a su personaje en 'Dos Hombres y Medio'. A pesar de la carrera cinematográfica de Kutcher, el actor de 33 años se dio a conocer en la pequeña pantalla con el programa 'Aquellos maravillosos 70'.