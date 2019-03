Ashton Kutcher promociona Dos Hombres y Medio... ¡desnudo!

Se trata de una de las imágenes más esperadas de la nueva temporada televisiva. Desde que se conoció que Ashton Kutcher era el actor elegido para sustituir a Charlie Sheen en la comedia Dos Hombres y Medio, allá por el mes de mayo, no se ha sabido mucho más. Ahora, ya podemos ver a Kutcher entre Jon Cryer y Angus T. Jones en el cartel promocional de la nueva temporada.



Ashton Kutcher aparece con Angus T. Jones a su derecha y con Jon Cryer (un tanto disgustado por lo que esconde el cartel), a su izquierda. "All will be revealed... 09.19.11" anuncia el cartel. Todo será revelado el próximo 19 de septiembre, fecha en la que se estrenará la novena temporada.



Precisamente, ese mismo día regresa Charlie Sheen a la pequeña pantalla. participará en el show 'Roast de Comedy Central'. ¿Quién se llevará la audiencia? En cuanto se sepa, Objetivo TV informará.