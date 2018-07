'Arrow' vs. 'Constantine': posible 'crossover' en su cuarta temporada

Stephen Amell y Matt Ryan, los actores que dan vida a Oliver Queen y John Constatine en las series 'Arrow' Y 'Constantine', podrían trabajar juntos. El equipo de 'Arrow' quiere contar con John Constantine en la cuarta temporada de la serie, a pesar de que la cadena NBC la haya cancelado.



"Realmente nos gustaría hacerlo. Es algo que hemos estado hablando con DC y no solo se trata de algunos detalles políticos, sino también del horario del actor. Estamos tratando de llevarlo acabo, pero todavía no es seguro al 100", explicaba Wendy Mericle, la productora ejecutiva de 'Arrow'.



Neal McDonough interpretará a Damien Darhk en la cuarta temporada, un villano al que teme hasta el propio Ra's Al Ghul. En los cómics de DC, Ra's al Ghul confiaba en Damien Darhk mientras estuvo en la Liga de Asesinos. Damien pensaba que estaba preparado para liderar la organización, sin embargo, Ra's al Ghul tomó el mandó.



Damien se convirtió en el principal enemigo de su antiguo compañero y fundó su propia organización, Hierarchy of International Vengeance and Extermination (H.I.V.E.), similar a la Liga de Asesinos.



La cuarta entrega de 'Arrow' se estrena el próximo 7 de octubre, cuando se confirmará si finalmente 'Constantine' aparece en la serie.