Armenia se retira del Festival de Eurovisión

Tal y como recoge la web oficial del Festival de Eurovisión, la televisión pública de Armenia ha comunicado oficialmente a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) que no acudirá finalmente el próximo 26 de mayo a Bakú (Azerbaiyán).



Con esta baja, sobre la que se especulaba por problemas de seguridad, ahora son 42 países, y no los 43 anunciados, los que participarán en el conocido certamen. En cada semifinal, 18 países estarán representados, mientras que Francia, Alemania, Italia, España, Reino Unido y el país anfitrión, Azerbaiyán, se clasifican automáticamente para la final.



Televisión Española emitirá la primera semifinal, que se celebrará el martes 22 de mayo, en la que los telespectadores podrán votar, mientras que la segunda tendrá lugar el jueves 24 de mayo, dos días antes de la gran final.



En declaraciones al citado portal, el supervisor ejecutivo del Festival, Jon Ola Sand, ha lamentado profundamente una decisión que se ha producido por "circunstancias fuera del alcance" de la UER, al tiempo que ha asegurado que se han esforzado por lograr una "tranquila participación de la delegación armenia".



Armenia participa en el Festival desde 2006 con André y el tema 'Without your love', que pasó a la final. En 2007, Hayko quedó octavo con su tema 'Anytime you need' y un año después Sirusho logró el cuarto puesto con su tema 'Qele, Qele', tal y como recuerda RTVE.



En 2009, el dúo de Inga y Anush, con el tema 'Jan Jan', quedó décimo. En 2010, Eva Rivas consiguió la séptima posición en la final con 'Apricot stone' y en el año 2011 Emmy interpretó 'Boom boom'.



Pastora Soler acudirá al Festival con la balada 'Quédate conmigo', elegida por público y jurado en la pasada gala de La 1.