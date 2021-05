Ariel Winter derrocha felicidad junto a su novio, Luke Benward, en su día más especial: "Soy muy afortunada"

En febrero de 2020 salían a la luz los primeros rumores que relacionaban a Ariel Winter con el actor Luke Benward. Pero no fue hasta el mes de octubre de ese año, ocho meses después, cuando la actriz de 'Modern Family' confirmó que tenían una relación.

Lo hizo a través de Instagram junto a estas palabras donde le declaraba lo orgullosa que estaba de su novio: "Estoy muy orgullosa de ti y muy honrada de ser tu compañera en todas las cosas. Esta foto la sacamos este fin de semana mientras trabajábamos en nuestro segundo proyecto juntos, pero esta vez, Luke terminó como productor y director!!!!!! !! Un director tan asombroso y una persona aún más asombrosa. Verte crear es algo especial y sé que esto es solo el comienzo. No puedo esperar para seguir creciendo, construyendo, creando y lográndolo juntos. ¡Te amo cozer!".

Ahora, Ariel ha vuelto a presumir de chico y le ha dedicado otro precioso mensajes con motivo del 26 cumpleaños de Luke: "Feliz 26 cumpleaños al hombre más especial que me hace sentir tanto todo el tiempo. Te amo. Estoy más que agradecida por ti. Me siento increíblemente afortunada de pasar todos los días juntos disfrutando de los grandes días y trabajando en los días difíciles que no podemos afrontar solos", empieza diciendo.

"Has sido mi espacio seguro y mi luz guía durante todos los días difíciles del año pasado; agradecida ni siquiera comienza a describir cómo me siento. Obviamente eres ridículamente guapo, pero qué ridículamente cariñoso, inteligente, divertido, empático, amable, talentoso y dedicado. Eres a quien y lo que amas es el más atractivo. Gracias por ser TÚ, el hombre increíble que eres para mí ¡Poohexers de por vida!", termina.

Junto al post que ha publicado en Instagram Winter ha compartido unas preciosas imágenes de los dos donde vemos a la intérprete radiante de felicidad abrazando a Benward, besándose o en momentos de la pareja íntimos.

