Alyssa Milano ('Embrujadas') muestra preocupada las consecuencias en su pelo tras una larga lucha contra el coronavirus

La actriz Alyssa Milano, conocida por su papel en 'Embrujadas', se une al grupo de las personas que lo han pasado muy mal estos últimos meses intentando superar el coronavirus.

Desde marzo lleva Milano lidiando con la terrible enfermedad que ya ha arrebatado miles de vidas en todo el mundo. Sus primeros síntomas fueron fiebre y dolor de cabeza. Y el pasado domingo revelaba que un test de anticuerpos le confirmaba que lo había superado.

La actriz denunciaba el dudoso funcionamiento de estos tests tras haberse sometidos a varios: "Tuve Covid-19. Sólo quiero que sepan que nuestro sistema de pruebas es defectuoso y no sabemos los números reales".

Además ahora Milano ha querido mostrar a sus seguidores las terribles consecuencias y la falta de información sobre qué hacer en el periodo de recuperación.

En una entrevista con Chris Cuomo de CNN y el experto en enfermedades infecciosas Dr. William Schaffner, la actriz preguntaba: "Mi pregunta es que no hay orientación sobre qué hacer una vez que uno se recupera. No sé si debería ir a que me revisen el corazón, los pulmones. Hay preocupaciones sobre el sistema cardiovascular. ¿Debo ir a hacerme un control de todo eso? No hay orientación porque todo esto es muy nuevo", añadió.

Como ella misma mostraba en un vídeo, tras la enfermedad está perdiendo gran cantidad de pelo. "Sólo quería mostrarte la cantidad de pelo que sale de mi cabeza como resultado del Covid", dijo Milano en el vídeo. Sosteniendo un gran mechón de pelo frente a la cámara, añadió: "Un cepillado, y esta es mi pérdida de pelo por Covid-19. Usad la maldilta mascarilla".

Y es que la actriz intenta concienciar por cualquier medio a la sociedad sobre la gravedad de contagiar y ser contagiado. "También quiero que sepan que esta enfermedad no es un engaño", añadió. "Pensé que me estaba muriendo. Sentí como si me estuviera muriendo No quiero que nadie se sienta como yo me sentí".

