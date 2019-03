Aluvión de fotos de la cuarta temporada de 'Glee'

Hace poco aparecían las primeras imágenes promocionales de la nueva temporada de 'Glee' en donde estaban casi todos los personajes, salvo la actriz que da vida a Quinn, Dianna Agron. La ausencia provocó la especulación en la Red sobre si volverá o no a la próxima entrega de la serie, pero el productor ejecutivo Ryan Murphy desmintió el rumor vía Twitter. A pesar de todo, la realidad es que en la nueva galería de fotos que se acaban de publicar, todavía no hay señales de Quinn por ningún lado.



Cada actor aparece posando y tiene su propia foto, con la excepción de Jayma Mays (Emma) y Dianna Agron (Quinn). Además, podemos poner cara a los nuevos actores de 'Glee'. Dean Geyer Newbies, Artista Jacob, Benoist Melissa y Becca Tobin (con el uniforme de animadora) hacen su debut en la comedia de Fox y aparecen junto al resto del elenco de la serie.



Recordemos que al frente de ellos, está la invitada especial Kate Hudson, quien interpreta a la maestra de baile (Hudson) en New York Academy of the Dramatic Arts (NYADA) de Rachel, llamada Cassandra.



Hace poco aparecía el nuevo póster de la cuarta temporada de 'Glee', en donde posaban las actrices Lea Michele y Kate Hudson. En la imagen se veía a Rachel (Michele) y a su profesora de baile (Hudson) en New York Academy of the Dramatic Arts (NYADA). En el cartel se lee la frase "Sometimes the Big Apple bites" (A veces, la Gran Manzana -Nueva York- muerde).



No queda nada para el estreno y los fans de 'Glee' volverán a ver su serie en la pequeña pantalla el próximo 13 de septiembre en la Fox.