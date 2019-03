El altercado de David Harbour de 'Stranger Things' en un avión en el que tuvo que intervenir la policía

Los protagonistas de 'Stranger Things' no solo viven situaciones estrambóticas dentro de la serie. David Harbour, que interpreta a uno de los personajes más queridos de la serie, Sheriff Hopper, se ha visto envuelto en una de la situaciones más turbias de su vida.

Según recoge The Hollywood Reporter, el actor de la serie de Netflix vivió una experiencia límite durante un vuelo por culpa de una fan. Harbour explicó al medio lo que ocurrió, pero dejando claro de que era un caso aislado: "En primer lugar, quiero decir que el 99,9% de las personas que se me acercan son amables y dulces. Recientemente, tuve una experiencia con una admiradora durante un vuelo, en la que la mujer se puso muy violenta conmigo. Estuvieron a punto de detenerla y casi tienen que hacer un aterrizaje de emergencia. Creo que algo más estaba pasando, porque después destruyó el baño. Estaba muy obsesionada con agarrarme. La policía tuvo que acudir al avión cuando aterrizamos. Me sentí muy mal por ella". Este suceso muestra solo uno de los cientos de casos con los que en ocasiones los actores tienen que lidiar, por el hecho de ser famosos. Afortunadamente, la acción no llegó a mayores.

Por otro lado, Harbour habló sobre su nominación a los premios Emmy, y sobre el rodaje de la esperada tercera temporada de 'Stranger Things'. El intérprete confesó que lo que peor lleva es la espera de saber si será o no ganador: "Es muy agradable, pero odio la expectativa que genera. Estoy tratando de no pensado mucho en ello". En cuanto a volver a estar con sus compañeros de reparto en el rodaje, el actor dijo que esa era su parte favorita: "Ciertamente, actuar es mi actividad favorita, pero representar a este personaje con mis compañeros de reparto va más allá". Harbour adelantó algunos de los detalles más importantes que se verán en la nueva entrega: "Los guiones son realmente geniales este año, la nueva temporada nos va a llevar a un camino en el que todos corremos muchos riesgos. Estaremos fuera de nuestra zona de confort".

La 3º temporada de 'Stranger Things' se estrenará en verano de 2019.