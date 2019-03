Alfred y Amaia, destinados al fracaso en Eurovisión 2018

Eleni Foureira ya es bautizada por algunos fans como la Jennifer López del Mediterráneo. La cantante que representa a Chipre sabe que es la gran favorita para ganar. Es el mejor espectáculo visual, la coreografía más impactante y tiene una canción moderna y pegadiza que arrasa sobre el escenario de Lisboa.

La indescriptible e inclasificable Netta es la única que puede plantar cara al fuego de Chipre. ¿Cómo? Haciendo literalmente la gallina sobre el escenario delante de 200 millones de espectadores. Israel frente a Chipre. Es el duelo que vive Eurovisión en estos momentos a pocas horas de la final.

Por su parte Alfred y Amaia que llegaron a estar entre los cuatro favoritos para ganar el festival, no tienen muchas opciones de quedar en la zona superior de la tabla. La pareja llena el escenario con su amor y ya. Y esto es tal cual. Los fans están molestos con los encargados de organizar la puesta en escena, no les gusta el concepto escénico porque dicen que es simple, vacío y sin una idea impactante que enganche. Dicen que no hay puesta en escena.

Alfred y Amaia aparecen en los ensayos sobre un escenario apagado y sin ningún efecto visual. Una apuesta que se ve fácilmente superada por casi todos los países que participan en la final. España no quedará en los primeros puestos. Tampoco ayuda que nuestros representantes vayan a actuar en la segunda posición durante la gala. Actuar segundos es una de las peores opciones para que el público recuerde la propuesta. Alfred y Amaia prácticamente tendrán que 'romper el hielo', después de su actuación la audiencia verá 24 temas más. Es complicado.

Otra de las propuestas que suenan con fuerza es la canción de Francia. El tema más político de este año. Una canción que cuenta la historia de superación de una niña refugiada, un gesto que busca llamar la atención de Europa por la falta de compromiso en este asunto.