Multimillonaria renovación de 'The Big Bang Theory' por dos temporadas más

TRAS LLEGAR A UN ACUERDO SALARIAL

El presidente de la cadena CBS, Leslie Moonves, ha hablado sobre el estado de las negociaciones de 'The Big Bang Theory', que contará con dos temporadas más. También se ha pronunciado sobre la llegada del 'spin-off' de la comedia, que se llamará 'Little Sheldon'. El actor encargado de interpretar al joven Sheldon Cooper será Iaian Armitage ('Big Little Lies').