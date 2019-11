El final de 'Juego de Tronos' sigue siendo tema de debate y es que la decepción que se llevaron muchos de los seguidores con los últimos episodios de la serie los ha marcado bastante.

El momento en el que Daenerys se vuelve loca, que Jon Snow no termine reinando ya que es el heredero al trono, la destrucción de Desembarco del rey, la muerte de Khaleesi o que Arya no terminara con la vida de Cersei fueron solo algunos de los momentos que no convencieron a la audiencia.

Pero sabías que se rodó otro final muy diferente a lo que vimos definitivamente. Este bombazo lo ha revelado el actor Kristofer Hivju quien ha dado vida en la serie al querido salvaje Tormund el 'Matagigantes'.

El intérprete noruego lo ha contado en una entrevista a 'Metro' tras acudir a un evento sobre 'Juego de Tronos' junto a otros de sus compañeros como Gemma Whelan o Isaac Hempstead Wright.

"Bueno, filmamos un final alternativo. Lo hicimos principalmente por diversión, pero no sé si se me permite contarte algo sobre esto", afirma.

Además, Kristofer también ha comentado que él mismo había hecho sus propias hipótesis sobre el final: "Lo curioso es que después de la temporada siete tuve mis teorías, los fanáticos tenían las suyas, todos; el elenco tenía sus teorías, así que había miles de teorías".

Aunque apunta que a él le gustó los inesperados últimos acontecimientos: "Elegir un camino sería difícil de decir, pero había muchas cosas que no veía venir; hubo el elemento sorpresa que me gustó".

