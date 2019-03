Matt LeBlanc estuvo a punto de sufrir un "ataque nervioso" tras la cancelación de 'Joey'

Cuando 'Friends' llegó a su fin, Matt LeBlanc comenzó una serie en solitario basada en su personaje Joey Tribbiani. La ficción, titulada 'Joey', narraba la nueva vida de Tribbiani alejado de la Gran Manzana, con su familia y triunfando como actor. Pero aunque venía del éxito de 'Friends', la serie no conquistó a la audiencia y estuvo en antena tan solo dos temporadas. Tanto que de sus 48 episodios grabados, hay 8 que no se estrenaron en televisión debido a la baja audiencia.

Casi 12 años después de la cancelación de 'Joey', LeBlanc ha confesado para The Times que esa fue una época muy oscura y dura en su vida, y que casi le provoca un "ataque nervioso": "Estaba pasando por un duro divorcio. Acababa de tener un hijo de nuevo. Mi otra hija había sido diagnosticada con una enfermedad -ahora está bien- fue un momento muy duro. El trabajo no era una prioridad. Me di cuenta que lo más importante de la vida es la familia, por lo que le di al botón de resetear y me centré en las cosas realmente importantes, y lo superé".

Tras superar estos problemas personales, el actor volvió a la televisión con 'Episodes' y 'Top Gear'. Además, tras conocerse la noticia de una posible "película" de la serie de NBC, LeBlanc quiso dar su opinión al igual que algunos de sus compañeros como Jennifer Aniston o Lisa Kudrow.

"No creo que nadie quiera ver la colonoscopia de Joey. Lo mejor es que la gente lo deje. Entiendo que la gente realmente quiere ver un reencuentro de los protagonistas de la serie, pero precisamente la trama seguía a estos personajes durante un tiempo concreto de sus vidas, entre los 20 y los 30. Para aquellos que quieran saber cómo han ido las vidas de los seis, creo que un libro es mejor que una película", concluye LeBlanc.