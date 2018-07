Aaron Paul levanta en cólera a los fans de 'Breaking Bad'

Aaron Paul se levantó este martes con ganas de bromear. El actor que interpretó a Jesse Pinkman en 'Breaking Bad' anunció en su cuenta de Twitter que tenía algo muy importante que contar a sus seguidores, algo que hizo a través de un vídeo en Periscope.



Después lo completó informando que se trataba de un 'spin-off' de su personaje en la serie de AMC, un anuncio que revolucionó las redes sociales y a los millones de fans de la ficción protagonizada por çé y Bryan Cranston. Poco después, y ante el enfado de sus seguidores, tuvo que disculparse ya que se trataba de una falsa noticia.



"No puedo esperar para contaros de qué se trata", aseguraba el primer y misterioso tuit. Después Aaron Paul publicó un vídeo en Periscope en el que confirmaba que el secreto era una secuela de Jesse Pinkman, su personaje coprotagonista en 'Breaking Bad'.

LIVE on #Periscope : Top secret not so top secret anymore..... https://t.co/J2R9izBnxr



Poco después llegó el chasco para los fans con un tercer tuit en el que desmentía la anterior noticia y pedía disculpas. "Perdón por la broma a todos. Os quiero mucho. Abrazos y besos", señaló Paul.

Sorry for the joke everybody. I love you all so much. Hugs and kisses.