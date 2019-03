Sigue la cuenta atrás. Quedan tan solo dos días para que 'Breaking Bad' regrese con los últimos 8 episodios y el nombre de Walter White (Bryan Cranston) está en boca de todos. Pero ¿qué seria de Walter sin Jesse Pinkman? o ¿qué hubiera sido de Jesse sin Walter?



Desde el primer momento, Jesse se convirtió en el principal aliado de Mr. White. Juntos han formado un tándem que se ha consagrado como una de las parejas televisivas más emblemáticas de la última década. Se han enfrentado a numerosos problemas, han pasado duros momentos, y además se han convertido en los mejores cocineros de metanfetamina.



Del final de Walter White ya se ha hablado mucho, pero ¿qué ocurrirá con Jesse? Aaron Paul no duda en afirmar que lo único que quiere es "un final feliz" para su personaje. "He estado viviendo y respirando con este personaje y tengo una conexión muy personal con él. Quiero protegerlo y obviamente, quiero que todo salga bien. Ya ha sido castigado y ha vivido momentos muy difíciles durante los últimos años", confiesa Paul.



La ficción creada por Vince Gilligan regresa con la segunda parte de la quinta temporada. Un descanso que Aaron Paul se ha tomado con optimismo ya que para él era como "estirar el tiempo". "Al principio fue raro, porque la temporada se me pasó volando, pero es bueno porque esta es una forma para que todo dure un poco más", reconoce a IGN el protagonista de Breaking Bad.



Además, el actor que da vida a Jesse (personaje por el que ha ganado dos premios Emmy) asegura que hay "mucho que ofrecer" en estos últimos episodios, sobre todo después de saber como acabó todo. "Yo personalmente, como fan de la serie, y como alguien que ha estado dando vida a Jesse -quien ha hecho cosas horribles- quiero que mi personaje esté presente en todos los momentos clave", confiesa el actor nominado al Emmy.



"En la regreso Jesse se encuentra en un momento complicado. Tiene miedo y está aterrorizado. Es una situación algo incierta para él", explica Paul intentando no desvelar nada sobre el desenlace de la serie.



"Jesse cada vez iba descubriendo más cosas sobre Walter, lo que éste había hecho en el pasado. Va viendo que se está transformando en un hombre realmente malo y peligroso. Pero lo cierto es que Jesse era fácilmente manipulable por Walt. Era como una marioneta", explica Paul sobre su personaje.



Sin duda, una de las cosas por las que será recordado Jesse Pinkman será por los momentos en los que dice "Bitch" ("Zorra"). Los seguidores no paran de recordárselo y él se lo toma con humor. "Es muy gracioso. Me llaman durante todo el tiempo. Tiene que ser poco saludable", reconoce entre risas.



La ficción creada por Vince Gilligan destacó en la pasada edición de los TCA Awards 2013 al recibir los galardones importantes, entre los que destacó el premio al mejor programa del año.