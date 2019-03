"Volvería a T5 solo si los hijos de sus directivos pudieran ver la TV que hacen sus padres"

Risto Mejide no deja indiferente a nadie. Acaba de publicar su libro 'Que la muerte te acompañe', por el que está concediendo entrevistas, la última en 'La Noria'. En el programa de Telecinco, su antigua casa, habló de todo: 'Operación triunfo', los triunfitos, el fin de 'G20', sus dos años en la cadena...



Mejide regresó a Telecinco a través del programa 'La Noria', donde Jordi González no sólo le preguntó acerca de su primera novela, sino también sobre su paso por la cadena. "He estado en esta casa dos años mano sobre mano, haciendo pilotos y trabajando para que no salga nada y eso no es una situación que a uno le guste", manifestó el publicista.



El último trabajo televisivo de Risto fue su polémico 'G20', sobre el que habló Mejide. "Me consta que los directivos de Telecinco recibieron llamadas de fuera. (...) A día de hoy nadie me ha dado una explicación de por qué se canceló". Mejide continuó diciendo: "Me di cuenta de que en esta casa (Telecinco) donde yo creía que no había censura, en realidad era todo lo contrario".



A continuación, Jordi González le preguntó si volvería a ponerse al frente de un programa en Telecinco, a lo que Risto Mejide respondió: "Solo si se mudaran a España los hijos de los directivos de Telecinco. Porque en ese caso podrían ver la televisión que hacen sus padres".



SU DESPEDIDA DE 'OPERACIÓN TRIUNFO'

El fin de 'Operación Triunfo' dio mucho que hablar y Risto no se quedó "callado" cuando conoció el apresurado final del reality. "Ah, ¿pero había empezado?", escribió el publicista en su cuenta de Twitter.



Durante su entrevista en 'La Noria', Mejide reconoció que no siguió 'OT 2011'. Respecto a su paso por el programa y sus polémicas críticas hacia los triunfitos, Risto fue muy sincero al decir que "sólo los inteligentes" agradecieron sus palabras. "Los más espabilados sabían que era un espectáculo y que había que hacerlo así".



En cuanto a su salida de 'OT' en 2009, el publicista dijo que fue despedido en directo. "A mí ese día quien me llamó no fue quien me había contratado: Toni Cruz. Me llamó un tío que pasaba por ahí, y me dijo 'no hace falta que vengas esta noche, prescindimos de tus servicios'. Esa noche creí que podía haber sido por cobardía o desprecio, pero enseguida pensé que seguramente estaría muy ocupado para llamarme. Cuando me enteré que había acabado 'OT 2011' me alegré, pero porque así Toni Cruz iba a tener tiempo de llamar a la gente personalmente y decirle las cosas a la cara. No he recibido la llamada aún, pero estaría encantado".



SOBRE 'SÁLVAME': "ME PARECEN TRAFICANTES DEL CONFLICTO"

El público de 'La Noria' también participó en la entrevista a Risto Mejide con varias preguntas enviadas a través de Twitter. Una de ellas pedía la opinión del publicista sobre el programa 'Sálvame', que Mejide no tuvo problema en contestar con la locuacidad que le caracteriza.



"¿Qué opino de 'Sálvame'? Voy a decir qué opino de todos estos programas, no solo de 'Sálvame', porque en 'Sálvame' me parece que es muy difícil hacer lo que hacen, por un lado el entretenimiento que hacen es muy complicado de hacer, porque ya se han intentado hacer cosas parecidas y no han funcionado. Pero, por otro lado, me parecen traficantes del conflicto, es decir, montan un conflicto donde no lo hay, trafican con ello, se lo ofrecen a una audiencia yonki y ganan dinero por el camino, eso me parece".