Twitter, campo de batalla para la televisión

Hace unas semanas, David Bisbal se convirtió en 'trending topic' de Twitter por su polémico comentario sobre las revueltas en Egipto y lo solitarias que se encontraban las pirámides. En esos mismo días, la serie 'Aída' estaba de moda en la red social por los 'tweets' de Paco León acerca de los cambios de programación que Telecinco hacía con su serie.



Hoy mismo, David Bisbal vuelve a ser 'trending topic' esta vez por usar el 'hashtag' #prayforjapan para promocionar un concierto en su tierra natal (Almería) y la película de Santiago Segura 'Torrente 4'. Y también 'Aída' ha causado revuelo en Twitter. Aunque en esta ocasión no ha sido 'el Luisma' quien ha 'twitteado', sino Eduardo Casanova (Fidel en la serie).



Si Paco León utilizó la red social para criticar a la cadena, Eduardo Casanova no se ha quedado corto y ha criticado el estreno del pasado domingo de la nueva comedia de Telecinco, 'Vida loca'. La serie fue vista por 2.500.000 espectadores (entre ellos, Casanova), un 14,8% de share. No faltaron comentarios y críticas a la nueva comedia de Telecinco, uno de ellos el de Eduardo Casanova. El actor utilizó los 140 caracteres que Twitter permite para decir: "Tres minutos después de ver 'Vida loca' ya puedo decir (con mucho respeto) ¡Fracaso!".



No han tardado las reacciones a este comentario. Miguel Ángel Muñoz, actor en 'Vida loca', le ha contestando en su 'twitter': '¿Con mucho respeto? Lo que te queda por aprender sobre el respeto', el tema no ha terminado ahí, y el actor ha seguido: 'Eduardo Casanova (un actor de Aida) dice: "3 minutos después de ver 'Vida loca', puedo decir con mucho respeto: ¡Fracaso!' ¿Este chico quién se cree?".



Pero la "conversación" no se quedó ahí. Eduardo Casanova le 'retuiteó' a MAM con un nuevo mensaje: "No es que me esté arrepintiendo pero es difícil sacar una serie para delante. Los actores y el equipo se deja la piel pero no depende de ellos".



Por su parte, Miguel Angel Muñoz esta mañana ha dicho en su cuenta de Twitter que "No se puede manifestar una crítica del trabajo de compañeros dedicando 3 minutos a su valoración. Sobre todo cuando no eres Bardem". ¿Quedará aquí la polémica o la semana que viene tendremos nuevos 'tweets'?