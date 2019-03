Un tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', acusado de hacer apología de la violación

Bajo el 'hashtag' #SusoViolador, las redes sociales denunciaron un caso de apología de la violación en el programa de Telecinco 'Mujeres y Hombres y Viceversa' (para acortar, 'MYHYV').

Suso, exconcursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes', participa ahora como 'tronista' en 'MYHYV', el programa que presenta Emma García en la cadena de Mediaset. Éste tuvo una cita con Camila, una de sus pretendientas, en la que se caldeó el ambiente, tanto que Suso quería ir más allá, hasta que su "enamorada" echó el freno.

Tras la cita, Suso se ha quejado del comportamiento de la chica con unas palabras que han indignado a los espectadores del formato acusándolo de hacer apología de la violación, que han compartido en redes sociales sus quejas y denuncias bajo la etiqueta que fue 'trending topic' el pasado martes (#SusoViolador).

"Si tú me das a entender una cosa y yo me acelero, luego no me digas 'hasta aquí, ahora ya no, me voy'. En ese momento yo ya no razono", fue la explicación que dio el 'tronista' y exconcursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes'.

En ese momento, Emma García le cortó el discurso diciendo "eso suena un poco raro. Lo que está claro es que tú querías llegar a algo más y ella no". A pesar de ello, el enfado de los espectadores no paró de crecer y el programa, que se emite en horario de protección a los menores de 12 años, se vio obligado a establecer una postura oficial a través de su cuenta de Twitter, que no ha hecho más que enfadar más al público del programa.