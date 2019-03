'El Tiempo Entre Costuras' comienza con éxito su andadura internacional

La distribuidora francesa Lagardere ha adquirido la serie para diferentes territorios de habla francesa en Europa.Asimismo, Rumanía ofrecerá en abierto la producción de Series Atresmedia, Croacia ha cerrado la compra para los canales RTL1 y RTL 2, y Filipinas emitirá la ficción a través del canal Life Style Network.



En Europa también se verá en Italia (Mediaset), Alemania y Portugal (TVI). 'El Tiempo Entre Costuras' se ha convertido en la primera y, por el momento, única lata de una serie española que compra TVI.



La ficción podrá verse a partir de la última semana de abril y será también la primera serie extranjera doblada al portugués. Además, los actores portugueses de 'El Tiempo Entre Costuras' se han doblado a sí mismos.



Además, Rusia, Hungría, Serbia, Bosnia, Montenegro, Macedonia y Eslovenia están cerrando la adquisición de los derechos.



La ambiciosa producción basada en la novela de María Dueñas se verá también en Canadá, mientras que, en Latinoamérica, 'El Tiempo Entre Costuras' llegará de la mano de Netflix y ¡Hola! TV, cadena lanzada por Atresmedia TV y la revista "¡Hola!".



Finalmente, Boomerang TV también ha cerrado un acuerdo para que 'El Tiempo Entre Costuras' pueda verse asimismo en los vuelos de Iberia.





Serie revelación del panorama internacional



'El Tiempo Entre Costuras' ha sido la serie revelación de la temporada en el panorama audiovisual internacional. Además del gran éxito de crítica y audiencia cosechado en nuestro país, ha levantado una expectación enorme con un gran impacto y repercusión en mercados internacionales.



Tras su exitoso debut, el 21 de octubre de 2013, la ficción escribió un final de leyenda el 20 de enero de 2014 en Antena 3 al despedirse con su récord histórico: más de 5,5 millones de espectadores (5.536.000) y el 27,8%. A lo largo de sus once episodios, la producción logró una media de más de 4,9 millones de espectadores y el 25,5% de cuota, líder absoluta de audiencia.



Antena 3 trasladó a la pequeña pantalla el último gran fenómeno literario en España. Publicada en junio de 2009, la primera novela de la filóloga María Dueñas ha vendido dos millones de ejemplares en castellano, y un millón en el resto del mundo, repartidos en casi treinta países, entre los que destacan en ventas China, Reino Unido, USA, Francia, Holanda, Italia o Brasil, entre otros. Para ello, la obra se ha traducido a más de veinte idiomas



La cadena adaptó para televisión el bestseller con el mismo nombre. Adriana Ugarte, Elvira Mínguez, Tristán Ulloa, Hannah New, Peter Vives, Carlos Santos y Francesc Garrido encabezan el reparto de la serie, que cuenta asimismo con los nombres de Alba Flores, Mari Carmen Sánchez, Raúl Arévalo, Rubén Cortada, Elena Irureta, David V. Muro, Pepa Rus, Mark Schardan, Jimmy Shaw y Joaquín Climent entre el elenco protagonista.



Durante siete meses y con un ambicioso diseño de producción, 'El Tiempo Entre Costuras' se rodó en 100 localizaciones de España, Marruecos y Portugal. Entre protagonistas, secundarios y episódicos, en la producción participaron 135 actores y más de 2.500 figurantes. Para lograr una cuidada ambientación se construyeron 254 decorados que consiguen adaptar de forma exhaustiva los espacios naturales a la época de finales de los años 30 y principios de los 40. Para ello, se utilizaron un centenar de vehículos y semovientes, numeroso mobiliario y miles de piezas de atrezzo de la época.



El vestuario también ocupa un papel destacado porque se convierte en una pieza importantísima en la re-creación de personajes. Para ello, se confeccionaron más de 400 trajes a medida y se alquilaron aproximadamente 1.500 en las más importantes casas especializadas de Madrid, Londres y Roma.



La serie fue elegida por la prestigiosa agencia The Wit como uno de los estrenos de Ficción mundial más destacados del año. Cuatro premios de la Unión de Actores (Mejor Actriz para Adriana Ugarte, Mejor Actor Secundario para Elvira Mínguez y Carlos Santos y Mejor Actor de Reparto para Tristán Ulloa), el Fotogramas de Plata a la Mejor Actriz de televisión, Adriana Ugarte, y el Premio Zapping a Mejor Actor para Tristán Ulloa son sus distinciones más recientes.



La serie narra, en once capítulos, la vida de Sira Quiroga, una joven modista que, arrastrada por el amor hacia un hombre, abandona Madrid en los meses previos a la Guerra Civil para instalarse en Tánger. Pero allí las cosas no saldrán como ella tenía previsto, y se verá obligada a tomar las riendas de su vida. Totalmente sola, en un país desconocido, cargando con deudas ajenas, y con un corazón destrozado, el destino la llevará hasta Tetuán, la capital del Protectorado Español en Marruecos, donde luchará con todos los medios a su alcance para salir a flote.