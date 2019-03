"Tengo la melancolía de quien cree estar acabando su vida profesional"

El periodista Iñaki Gabilondo ha recibido el premio a la Libertad de Expresión 2011, de la Fundación 1º de Mayo de CCOO, con "amargura" y "melancolía histórica", según ha asegurado en su discurso porque con la decisión de Prisa de desvincularse de CNN+ "es muy probable" que termine su "vida profesional" como periodista.



"Tengo una sensación personal de melancolía histórica, porque tengo la sensación de que termina mi vida profesional", ha explicado a los medios tras recibir el galardón el periodista dosnostiarra, que se ha manifestado "preocupado y triste" por el futuro de los compañeros que trabajan en CNN+.



No obstante, Gabilondo ha apuntado que una vez que se consumó la venta de Cuatro a Telecinco, "quedaba ya bastante señalado el futuro de CNN+", aunque ha reconocido que desde la cadena siempre confiaron en encontrar la manera de continuar funcionando.



Preguntado por el futuro, ha señalado que se están "tratando de buscar las fórmulas, si caben" para la plantilla de CNN+ y que todavía no se sabe con certeza hasta que día se seguirá emitiendo. "Estoy viviendo una situación muy amarga", ha indicado.



En lo personal, se ha mostrado convencido de que es "una etapa que se ha terminado". "Ya no tengo ninguna duda de que finaliza mi tiempo como conductor de grandes programas", ha subrayado Gabilondo, quien sin embargo ha afirmado que seguirá trabajando y que su cargo como consejero de la Cadena SER le mantendrá ocupado. "Soy un privilegiado por haberme podido dedicar a este oficio", ha afirmado.



Durante su discurso, Gabilondo ha arremetido contra las "realidades financieras" que están "imponiendo doctrinas" y "doblegando la voluntad popular" a las democracias, y ha criticado las medidas contra la crisis económica que se están poniendo en marcha en Europa como si fueran "técnicamente inexorables" cuando, a su juicio, se trata de "ideología pura".



Por su parte, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha subrayado durante la entrega del premio que "sin la libertad no hay información, hay propaganda".