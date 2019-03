'Me llamo Peggy Olson' de Isabel Vázquez

Un libro sobre el personaje de la serie 'Mad Men' con la trayectoria más interesante. La periodista Isabel Vázquez analiza a Peggy Olson, una pionera de las mujeres trabajadoras y el único personaje femenino de la serie de AMC que, desde una perspectiva contemporánea, no resulta una extraterrestre. ¿Cómo demonios se las apañó para sobrevivir y triunfar en un ambiente tan hostil?



'Hombres fuera de serie' de Brett Martin

A finales de los noventa el panorama televisivo vivió una transformación sin precedentes. Mientras las grandes cadenas generalistas seguían a la búsqueda del mínimo común denominador, un puñado de series artísticamente ambiciosas que reinventaban la narración televisiva aterrizaron en la televisión por cable. Series que dejaban de preocuparse por gustar al espectador medio, que se olvidaban de lugares comunes y personajes arquetípicos, de tramas cerradas y finales felices. Series como Los Soprano, The Wire o posteriormente Mad Men y Breaking Bad. De repente un estallido creativo llenaba la televisión de sexo, violencia, conflictos raciales y muerte. Igual que la novela en los años sesenta o el cine en los dorados setenta.



'Mad Men. O la frágil belleza de los sueños en Madison Avenue' (VV AA)

La editorial Errata Naturae dedica un libro a la serie de AMC, tras el éxito de otros volúmenes sobre series como 'Juego de Tronos' o 'Breaking Bad'. Este nuevo ejemplar comienza con una extensa y reveladora entrevista inédita en la que Matthew Weiner, creador de Mad Men, nos confiesa sus filias, fobias e influencias, y nos desvela el verdadero origen de esta producción. A continuación, Enrique Vila-Matas recupera un inquietante episodio juvenil para hablarnos del eje secreto de la serie y de cómo ésta lo reconcilió con el corazón invisible de todo relato. A ellos se suman un conjunto de autores que analizan de forma ágil y lúcida los principales temas de Mad Men: de los claroscuros del capitalismo a la literatura norteamericana contemporánea que tanto ha influido en sus guiones, del ascenso del feminismo y los derechos sociales de las minorías a la conversión de la realidad en un nuevo y absoluto objeto publicitario.



'Cuando volvamos a casa' de Nuria Gago

La actriz de 'Amar es para siempre', Nuria Gago, debuta en la literatura con una novela fresca y con humor; 'Cuando volvamos a casa'. Una obra con escenas conmovedoras se mezclan con situaciones divertidas, personajes entrañables que dan ganas de conocer y que hablan directamente al corazón.



'Galerías Velvet' de Ángela Armero y Daniel Martín Serrano

Basada en la exitosa 'Velvet' de Antena 3, la novela 'Galerías Velvet, el origen' está escrita por Daniel Martín y Ángela Armero, guionistas de la serie. En ella, los lectores descubrirán el pasado de los personajes de la serie.



'Apaches' de Miguel Sáez Carral

La nueva serie que prepara Atresmedia TV estará basada en el libro de Miguel Sáez Carral, 'Apaches'. La novela es un retrato de familia cargado de adrenalina, acción y amor. La angustia que provoca retroceder el camino avanzado con el esfuerzo de muchos años es el motor de esta novela que refleja a la perfección un original punto de vista de la crisis que acecha en los últimos tiempos a la sociedad española.



'¡Todo por mi país!' de Gonzo

El colaborador de 'El Intermedio' da el salto al mundo de las letras con '¡Todo por mi país!'. El lector notará en cuanto empiece a leer que Gonzo tiene cierta vena literaria y no duda en apoyarse en la ficción literaria o audiovisual como metáfora para entrar en materia en uno u otro capítulo. Sea cual sea el género, el formato o el método, '¡Todo por mi país!' es principalmente, como cumple hacer a un periodista de raza, una obra informativa.