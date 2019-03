Telecinco vulnera derecho a información sin CNN+

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) ha asegurado hoy que Telecinco "vulnera" el derecho a la información y el pluralismo tras sustituirse de forma "lamentable" la emisión de CNN+, dedicada a la información continua, por la de Gran Hermano 24 horas.



En un comunicado, la FeSP hace un llamamiento a todos los profesionales para que se organicen "contra la precariedad y la desinformación", tras un año pésimo para los trabajadores de los medios de comunicación, con "varios miles" de despidos. "A algunos empresarios les importa cada vez menos el derecho a la información de la ciudadanía y pretenden exclusivamente ganar dinero, incluso vulnerando las normas deontológicas más elementales de la profesión periodística", asegura la FeSP en el comunicado.



Lo ocurrido con CNN+, que dejó de emitir el 30 de diciembre, "demuestra que Ley General de la Comunicación Audiovisual vigente, que permite la venta de licencias entre distintas empresas, destroza los criterios de concesión de las mismas y el necesario pluralismo ideológico en los medios", para la FeSP.



Además, permite emitir durante las 24 horas una programación "no apta para el horario infantil protegido", en alusión a Gran Hermano, y también hace posible una concentración de medios siempre "peligrosa" para la información plural. El grupo Prisa, anterior propietario del canal, comunicó a principios de diciembre que CNN+ dejaría de emitir al final de año, cuando expiraba el contrato con CNN-Estados Unidos, y que a partir de ese momento la cadena pertenecía al grupo Telecinco.



Por su parte, y ante esta denuncia, un portavoz de Telecinco ha expresado su sorpresa por que unos profesionales del periodismo "no sepan que la decisión no ha sido de Telecinco sino de quienes tenían la propiedad de la marca y del canal".