Telecinco retoma 'Hospital Central' tras sus últimos fracasos en ficción

La serie médica 'Hospital Central' seguirá ostentando el récord de ser la ficción más longeva de la televisión española. La serie, que en estos momentos cuenta con un total de 19 temporadas, retomará en los próximos meses su rodaje después de que Telecinco y la productora Videomedia hayan decidido continuar la historia con nuevas tramas y nuevos personajes.



La serie, estrenada el 30 de abril de 2000, dio por concluido su rodaje en mayo de 2010 tras diez años de intenso rodaje y unos resultados más que envidiables, sin embargo, la bajada de audiencia registrada a lo largo de sus últimas temporadas obligó a la cadena a finalizar su producción.



De hecho, el último capítulo rodado, que es el que da por concluida la serie, cuenta con la reaparición de varios personajes emblemáticos como Aimé (Nacho Fresneda), Cruz (Alicia Borrachero), Rusti (Ángel Pardo), Maca (Patricia Vico), Esther (Fátima Baeza) y Teresa (Marisol Rolandi), que abandona la serie tan solo tres capítulos antes de finalizar esta temporada 19.



DECORADOS DESTRUIDOS

Según ha conocido ObjetivoTV.com, los malos resultados de audiencia que Telecinco ha marcado con sus últimas apuestas de ficción ('Vida Loca', 'Ángel o demonio'...) ha llevado a Mediaset España a aprobar el rodaje de la temporada 20 de 'Hospital Central'. Y es que, a pesar del maltrato que la serie ha sufrido por parte de los programadores, 'Hospital Central' sigue contando hoy día con una audiencia bastante fiel que incluso se mantiene por encima de las nuevas y ambiciosas producciones de la cadena.



La nueva etapa de 'Hospital Central' contará con una temporada completa y seguramente con la incorporación de numerosos personajes nuevos. El rodaje finalizó hace un año, por lo que muchos de sus actores se encuentran ya inmersos en nuevos proyectos. El equipo de la serie se encuentra actualmente inmerso en la escritura de los nuevos guiones y reconstruyendo parte de los decorados de la serie. Finalizada la temporada actual, la productora se deshizo de algunos decorados que deberá "reponer" para las tramas de la próxima etapa.



UNA SERIE A LA BAJA DESDE SU TEMPORADA 18

Aunque las audiencias actuales distan mucho de las de hace tan solo hace unos años, 'Hospital Central' ha sido una de las ficciones más rentables y exitosas de Telecinco. La ficción médica vivió sus años dorados entre 2002 y 2007, concretamente desde la tercera y hasta la decimocuarta temporada.



En este periodo la serie de Videomedia llegó a alcanzar medias superiores al 30% por temporada. Su declive comenzó a partir de su temporada 18, motivado en gran medida por los constantes cambios de programación a los que fue sometida por parte de la cadena.



Tal fue su éxito que Telecinco y productora intentaron sin acierto sacar adelante un nuevo producto: 'MIR', una serie protagonizada por médicos residentes. Protagonizada por Pau Roca, Ruth Díaz, Daniela Costa, Nuria Gago y Rodolfo Sancho, la ficción logró dos temporadas aunque debido a sus discretos resultados de audiencia fue cancelada y sus últimos capítulos emitidos en internet.



LAS NUEVAS ENTREGAS SEGUIRÁN LA NUEVA LÍNEA DE LA SERIE

En un intento por revitalizar la serie, la productora ha introducido en la actual temporada una serie de cambios que no han pasado desapercibidos para sus fieles seguidores. Gusten o no, las futuras entregas seguirán esta misma línea.



Los episodios de la 19 cuentan con una nueva música a cargo de Víctor Reyes ('Ángel o demonio', 'Buried'); un montaje más sobrio y moderno que subraya las reacciones de los personajes; y nuevos planteamientos narrativos que reducen el número de tramas por capítulo y plantean cada historia no desde el punto de vista de los pacientes, sino de los profesionales médicos, que son los verdaderos protagonistas de la serie.