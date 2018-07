Telecinco despide a los protagonistas de la serie 'Becari@s'

Telecinco ha decidido no renovar 'Becari@s', la serie online más longeva de España. Según ha conocido Objetivo TV, Mediaset España acaba de comunicar su despido a Diego Larrinaga y Guillermo de la Vega, protagonistas y también guionistas de esta sitcom con formato short movie. La cadena llevaba meses sin estrenar nuevas entregas, por lo que era una de las opciones que manejaba el equipo.



'Becari@s' fue estrenada hace más de tres años y medio, concretamente el 27 de marzo de 2008. Desde entonces la cadena ha ofrecido a través de su web, y posteriormente en Factoría de Ficción (FDF), un total de 142 entregas divididas en cinco temporadas. Se trata de episodios que apenas superaban los 2 ó 3 minutos de duración.



Tras el final de 'Becari@s', la cadena ha despedido a sus protagonistas y ha recolocado a Riccardo Marino, creador y productor ejecutivo de la serie. El italiano es además Jefe de Formatos y Productos Multimedia de la web de Telecinco, responsable de otros formatos como 'SexoEnChueca.com' o 'Adopta un famoso'.



A la vista de las últimas decisiones, Telecinco se muestra insatisfecha con el resultado de sus ficciones, tanto las televisadas como las emitidas a través de internet. No obstante, en el caso de 'Becari@s', la serie logró una gran aceptación en sus inicios y gracias a ello ha logrado alcanzar las cinco temporadas.



Uno de los puntos fuertes de la serie fueron sus cameos. El principal fue el de Miriam Sánchez ('Mujeres y hombres y viceversa'), que participó en varios capítulos haciendo de jefa cruel. Además de ella, colaboraron en la serie famosos y rostros de la cadena como Pipi Estrada, Indhira Kalvani, Darek, Antonio Lobato, Rosario, Jaime Peñafiel, Amaia Salamanca, Pilar Rubio...



'BECARI@S', SIGUIENDO EL ESTILO DE 'CAMERA CAFÉ'

'Becari@s' se caracterizó por su estilo y su modo de grabación. Cada uno de las personas de la redacción continuaba con su trabajo normal y de forma real mientras se grababa. Los redactores hablaban por el móvil, tecleaban en su ordenador, leían, escribían... en definitiva, trabajaban como si no se estuvieran en pleno rodaje.



El núcleo de cada capítulo era una fotocopiadora muy particular que en algún momento que otro tenía hasta vida propia. Ésta se convertía en el centro en el que se desarrollaba la acción de la serie. Siguiendo el estilo de 'Camera café', la serie 'Becari@s' destacaba por su tiro de cámara y un primer plano ligeramente picado. De esta forma, la cabecera, los grafismos, las ráfagas y salida giraban en torno a la máquina de fotocopiar y las posibilidades que ésta ofrecía.



LA POLÉMICA DE 'BECARI@S'

La serie 'Becari@s' fue también noticia tras protagonizar un capítulo que le costó una demanda por parte de La Sexta. No obstante, el pasado mes de septiembre, el juez titular del Juzgado de Primera Instancia nº 34 de Madrid desestimó tal demanda contra Telecinco. La sentencia respondía a la demanda de La Sexta por un episodio de la short-movie que consideraba como una vulneración de su derecho al honor.



En el capítulo en cuestión, los personajes de esta serie utilizaban contra La Sexta expresiones tales como "ladrón", "chorizo", "caradura", "cabrón", "payaso" o "que le den por culo" a la par que simulaban el asesinato de uno de los personajes de la serie dejando entrever que su autor era un sicario de La Sexta.



A pesar de haber adoptado medidas cautelares previas en las que se impedía la difusión del citado capítulo de 'Becari@s', el magistrado rechazó "el carácter atentatorio contra el derecho al honor de las expresiones y acciones reflejadas en el episodio de la serie divulgada por las demandadas: no constituyen, por tanto, una intromisión ilegítima en el derecho al honor de la entidad actora [...] manifestaciones y acciones que, en cambio, se enmarcan dentro del contenido del derecho, también fundamental, a la libertad de expresión".