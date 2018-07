Telecinco convierte '2055' en 'La fuga' tras no cumplir las expectativas futuristas

El pasado mes de julio Telecinco, en colaboración con BocaBoca, dio inicio al rodaje de '2055', una ambiciosa serie de ciencia-ficción ambientada en el futuro. La serie, en resumen, habla de la escasez de reservas de petróleo y de la situación caótica generada entre gobiernos y población. El proyecto generó grandes expectativas, sin embargo, el cambio de directiva en el Área de Ficción de Mediaset y los consiguientes relevos realizados en el equipo técnico de la serie han transformado notablemente el concepto inicial de esta ficción.



La propia María Valverde, protagonista femenina de la serie, afirmaba recientemente que el título '2055' no era definitivo, ya que los responsables "se han dado cuenta que esto puede ocurrir en un futuro muy próximo". Y así ha ocurrido. Tantos han sido los cambios introducidos que al final la serie no cuenta más que la fuga de un preso (Aitor Luna) que cumple cadena perpetua en La Torre, una estación petrolífera en mitad del mar reconvertida en prisión de máxima seguridad. Así las cosas, según ha conocido ObjetivoTV.com, Telecinco ha decidido dejar de lado un título tan futurista como '2055' para rebautizar finalmente su serie como 'La fuga'.



LA SERIE SIGUE ADELANTE CON UNA UNIDAD DE TRABAJO

Aunque en los últimos días se ha llegado incluso a asegurar que la serie estaba paralizada, lo cierto es que el rodaje sigue su curso, de hecho ya se han grabado al menos 10 de los 13 episodios con los que contará su primera temporada. Lo que sí ha bajado ha sido el ritmo de rodaje ya que la productora ha reducido de dos a una las unidades de grabación.



Mediaset España parece satisfecha con el resultado final, aunque se aleja y bastante de la idea que BocaBoca vendió a Telecinco. Los mayores problemas se registraron en el primer episodio de la serie, por lo que el equipo tuvo que rodar una y otra vez diversas secuencias que no terminaban de convencer. Por un lado, se eliminaron escenas y, por otra parte, se introdujeron pequeños cambios para hacer más ágil el episodio. Modificaciones habituales en un piloto.



'2055' SE ALEJA DE UNA FICCIÓN DE GÉNERO

Según ha conocido ObjetivoTV.com, el equipo de la serie ha sido testigo directo de los rifirrafes vividos entre la productora y la cadena. No sin dificultades BocaBoca logró vender el proyecto '2055' a Telecinco. El concepto de la serie estaba muy definido. Se trataba de una ficción de género, con una línea de thriller muy marcada. Pero los cambios internos de Mediaset han terminado por influir en el proyecto.



Tras visionar los primeros episodios, la cadena solicitó tramas más populares, un enfoque más abierto con el fin de captar a un target más amplio. La cadena ha ido con estos pequeños cambios modificando el contexto de la trama principal y ha pasado de una serie de género sobre una cárcel a un proyecto que para muchos recuerda incluso a 'El Internado'.



Aitor Luna y María Valverde interpretan a Daniel y a Anna, la pareja protagonista de esta serie. El reparto se completa con Asier Etxeandia, Manuel Martínez, Marian Álvarez, Fernando Guillén Cuervo, Emilio Baule, Luis Iglesias, María Vázquez, Jennifer Rope, Laura Domínguez, Jimmy Roca y Laura Sánchez.



EL ARGUMENTO DE 'LA FUGA'

En un futuro no muy lejano (antes 2055), las reservas de petróleo están casi agotadas, por lo que su extracción no es rentable. La vida ha cambiado y los gobiernos han restringido las libertades, desarrollando una sociedad más controlada para garantizar la paz y la seguridad de la población. Por rebelarse contra este sistema, Daniel (Aitor Luna) cumple cadena perpetua en La Torre, una estación petrolífera en mitad del mar reconvertida en prisión de máxima seguridad.



Dispuesta a todo para sacarlo de allí, Anna (María Valverde), su mujer, obtiene una plaza en el Cuerpo de Funcionarios de Prisiones y consigue un destino en La Torre. Allí contactará con Daniel y junto a otros militantes de la Resistencia pondrá en práctica un plan de fuga extremadamente arriesgado en el que ha trabajado durante los cinco años en los que su marido ha estado encerrado.