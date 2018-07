Telecinco acumula 1,5 millones de euros en condenas

Ni 24 horas después del gravísimo accidente sufrido por José Ortega Cano, en el que un hombre murió y por el que el ex torero se debate entre la vida y la muerte, los colaboradores de 'Sálavame' ya apuntaban que Ortega Cano conducía ebrio esa noche. La familia del matador no se quedó quieta y anunció que mantendrías la querella interpuesta contra Telecinco, por el trato recibido en los últimos meses, pues el ex torero ha sido acusado en reiteradas ocasiones de ser homosexual y alcohólico.



Esta demanada se suma a la larga lista que en los últimos 4 años ha tenido que afrontar la cadena de Fuencarral. Según recoge hoy Vanitatis, en tan sólo cuatro años Telecinco ha tenido o tendrá que desembolsar –algunas sentencias están a espera de la decisión del Tribunal Constitucional- más de un millón y medio de euros debido a la manera agresiva con la que se trabaja en sus programas de corazón, como ´Sálvame' o 'Enemigos Íntimos'.



En lo que va de 2011, la cadena ya ha sido condenada a indemnizar a distintos personajes con cantidades que superan el medio millón de euros. Así, por ejemplo, el Tribunal Supremo confirmaba a primeros de abril una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que condenaba a Cuarzo Producciones S.L. (la productora de Ana Rosa Quintana y su programa), a la presentadora y una colaboradora de 'El Programa de AR' a indemnizar con 100.000 euros a la actriz Arancha del Sol y su marido, el torero Finito de Córdoba, por vulnerar su honor e intimidad.



PEPE NAVARRO, RARRUQUITO O ISABEL PANTOJA, INDEMNIZADOS

Asimismo, la cadena deberá indemnizar a los periodistas Juan Ramón Lucas y Pepe Navarro con 50.000 euros y 270.000 euros, respectivamente, por "intromisión ilegítima en la intimidad personal y familiar" de ambos; a los familiares de Farruquito con 170.000 euros por "ridiculizar al bailaor en un programa de televisión"; y con 35.000 euros a una joven vallisoletana por "insinuar una relación" con la presentadora Patricia Conde.



Este montante económico se une a las multas de 2010, cuando tuvo que pagar algo más 250.000 euros: 100.000 a los herederos de Félix Rodríguez de la Fuente por violar el derecho al honor del prestigioso naturalista; 150.000 a Kiko Rivera por injuriarle en un programa tildándole de "enfermo mental, drogadicto y maltratador"; 30.000 a la tonadillera Isabel Pantoja por unos comentarios sobre su orientación sexual vertidos en el programa 'A tu lado.



No obstante, ese mismo año, Gonzalo Miró perdió su batalla contra la cadena. El Supremo revocó finalmente la sentencia por la que tendría que haber recibido 300.000 euros por intromisión ilegítima en su derecho al honor y a la intimidad personal y familiar.