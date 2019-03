Telecinco acumula demandas por valor de 1.250.000 euros desde 2008

Los programas del corazón marca de la cadena son los responsables de sus niveles de audiencia, pero también son la razón de que Telecinco acumule de 2008 a 2011 hasta 11 sentencias que le obligan a pagar indemnizaciones por atentar contra el honor de los demandantes, según informa PR Noticias.



Farruquito, Pepe Navarro, Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja, Carmen Martínez-Bordiú, entre otros personajes del "corazón" han sido o van a ser indemnizados por la cadena de Mediaset. Pero no sólo personajes habituales de estos programas han demandado a Telecinco: la familia de Félix Rodríguez de la Fuente o el matrimonio Aznar-Botella han demandado a la cadena. La mayoría de los programas demandados ya no se emiten en televisión: 'Salsa Rosa', 'Aquí hay tomate', 'A tu lado' o 'El Buscador'.



La última Sentencia corresponde a mediados de febrero. Telecinco fue condenada pagar 170.000 euros a la familia de Farruquito por ridiculizarles en el programa 'Aquí hay tomate', que emitió imágenes de la celebración de un bautizo de un familiar del bailaor. La Sentencia estima que las expresiones utilizadas en el programa contenían "comentarios jocosos, sarcásticos e hirientes".



A principios de febrero la cadena fue condenada a pagar 270.000 euros a Pepe Navarro por vulnerar los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen del presentador al atribuirle supuestas infidelidades en los programas 'Aquí hay tomate', 'A tu lado' y 'Salsa rosa express'. Los magistrados añadieron que se crearon noticias a partir de comentarios sesgados utilizando el sistema de sobreimpresión.



A mediados de noviembre de 2010 tuvo que indemnizar a Kiko Rivera con 150.000 euros por injuriarle en un programa de televisión en el que se le imputaron desde enfermedades mentales hasta ser drogadicto, ladrón y maltratador de mujeres. Según el juzgado las injurias se extendieron también a su entorno.



A finales de marzo de 2010 se condenó a Telecinco a pagar 100.000 euros a la familia de Félix Rodríguez de la Fuente por atentar contra su derecho al honor al inducir al público la falsedad de algunos de sus documentales y sobre sus dudosos métodos de rodaje, incumpliendo el requisito de la verdad objetiva. En febrero de 2010 el Supremo redujo a 30.000 euros la indemnización que la cadena debía pagar a Isabel Pantoja por vulnerar el derecho a la intimidad de la cantante al hablar de la condición sexual y de aspectos de su vida en el programa 'A tu lado'. La condena se redujo porque el juez consideró que no se había vulnerado el honor de la tonadillera.



En octubre de 2009 la Audiencia Provincial de Madrid fijo en 90.000 euros la indemnización que Telecinco debía pagar al matrimonio Aznar-Botella por hablar de su separación en 'Aquí hay tomate'. Lo consideró una intromisión ilegítima en el derecho al honor y a la intimidad personal y familiar. En diciembre de 2008 fue condenada a indemnizar a Terelu Campos con 150.000 euros por publicar un vídeo subido de todo entre la presentadora y su ex novio Pipi Estrada. Se consideró intromisión ilegítima en su derecho a la intimidad.



En noviembre de 2008 un juzgado fijó una indemnización de 50.000 euros para Carmen Martínez Bordiú por intromisión en su honor. El objeto de la demanda son unas declaraciones de Jimmy Jiménez Arnau en 'Hormigas Blancas', en las que se refiere a la relación de la demandante con un cantante cuando aún no se había separado de su primer marido el Duque de Cádiz.



En marzo de 2008 el programa 'Salsa Rosa' fue condenado a indemnizar a Juan Ramón Lucas con 50.000 euros por intromisión ilegítima en su intimidad al publicar un reportaje en el que se podía ver a Lucas con su mujer Sandra Ibarra y recogiendo a su hija del colegio. La productora Boomerang, la directora del programa Sandra Fernández Hernández, la agencia Aprok y la periodista Ángela Martín Porteró son los responsables de abonar la cantidad. La cadena por su parte tiene que difundir el fallo. Ahora se ha reafirmado dicha condena.



En febrero de 2008 se condenó a Telecinco a pagar 100.000 euros a Fernando Esteso por intromisión ilegítima en su derecho al honor y a la intimidad personal y familiar al verter graves acusaciones sobre la conducta del actor tanto en su esfera de hombre de negocios como sobre su vida privada en el programa 'El Buscador'.



Desde 2008 hasta lo que llevamos de 2011 Telecinco acumula demandas por un valor de 1.250.000 euros. Un precio que se puede permitir pagar teniendo en cuenta que en sus últimos resultados económicos ganó 70,5 millones de euros.