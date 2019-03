Si en el siglo XIX hubiera televisión, ¿qué verían los protagonistas de Bandolera?

Cada tarde más de 1,3 millones de espectadores se pegan a la televisión para seguir la historia de amor entre Sara Reeves y el teniente Romero en Bandolera, la serie de sobremesa de Antena 3. Pero ¿qué verían ellos si hubiese televisión en el siglo XIX? Como eso es imposible saberlo, hemos hablado de televisión con los actores Marta Hazas y Carles Francino, que interpretan a los protagonistas de la serie de Ida y Vuelta.



Francino se declara fan de 'The Wire', en la que no le hubiera importado tener un papel: "Cualquier serie americana o inglesa de las que llega ahora me parecen estupendas". Marta Hazas, en cambio, le hubiese gustado ser la Kate de 'Perdidos'. La serie que recuerda con más cariño es 'Cheers' y 'Chicas de hoy en día': "Justo ayer me estuve acordando de ella, esa serie me encantaba".