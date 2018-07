'Sálvame' hace oídos sordos a los supuestos controles de contenido de Telecinco

Belén Esteban y Karmele Marchante hacen oídos sordos a los supuestos controles de contenido que desde la dirección de Telecinco han incluido en su último Informe de Gobierno Corporativo. Tanto que ayer mismo mantuvieron una nueva disputa verbal en la que Esteban llamaba "cerda" a Marchante en pleno horario infantil.



Ese mismo día se publicó en el portal El Confidencial el Informe de Gobierno Corporativo de Mediaset, correspondiente al año 2013, en el que ha dejado entrever que los expedientes millonarios que le impone Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han empezado a hacer mella no solo en su imagen.



En este Informe de Gobierno Corporativo, Mediaset asegura haber consignado un riesgo regulatorio por la "continuada inspección editorial por parte de la Secretaria de Estado para las Telecomunicaciones (SETSI) que ha originado desproporcionados expedientes sancionadores", según recoge El Confidencial.



Habrá quien dude de la efectividad de estas medidas tras el episodio que se vivió ayer en el programa 'Sálvame'. El grupo afirma a través de este informe para la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha tomado medidas regulatorias del contenido de sus programas: "En cuanto a la continua vigilancia que el regulador ejerce sobre los contenidos emitidos por nuestros canales, se han desarrollado los procesos e implementado las medidas cautelares oportunas a nivel de control editorial para que no se incumplan emisiones de contenidos en horarios de protección y se cataloguen debidamente los mismos con preaviso al espectador", expone el documento que recoge El Confidencial.



No parece que el mensaje haya calado entre los tertulianos del programa 'Sálvame', en el que cada día hay una nueva polémica con la que llenar las más de cuatro horas de duración del espacio que presenta Jorge Javier Vázquez para que los participantes se insulten y descalifiquen.



Un claro ejemplo es el programa de este mismo lunes, en el que Belén Esteban y Karmele Marchante mantenían esta conversación: "¿Me has olido los pies? Porque yo sí tus pedos. Los pedos que te tiras todas las tardes ahí, que los huelo yo y mis compañeros. ¡So cerda! ¡Que sólo te tiras pedos!".



Según los últimos datos globales publicados,las cadenas de Mediaset afrontaron 16 expedientes sancionadores, que le supusieron multas por valor de 2,71 millones de euros. Un montante que constituía nada menos que el 82% de las sanciones impuestas al conjunto de televisiones, después de que Industria cerrara 25 procesos por importe de 3,3 millones, según publica en ese mismo artículo El Confirdencial.