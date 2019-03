'Sálvame Deluxe' invita a un maltratador condenado

Telecinco va de polémica en polémica. La última ha sido este viernes en 'Sálvame Deluxe'. La invitada era Tammy, ex concursante del reality 'La casa de tu vida' y de las más polémicas del concurso. Después de algún tiempo sin saber nada de ella, Tammy estuvo en el plató del programa presentado por Jorge Javier Vázquez para confesar una de sus aficiones más privadas: tener esclavos sexuales.



Para presentae este tema tan polémico, Tammy se presentó con una correa de la que venía atado su supuesto esclavo vestido de látex y con máscara. "Sólo habla si yo se lo pido" o "Tengo varios esclavos. A éste le conozco desde hace cuatro años", fueron algunas de las confesiones de la invitada.



Pero éste no fue el caso. El sumiso de Tammy comenzó a hablar sin permiso, se levantó del suelo, cogió el micrófono y comenzó a soltar una especie de apología sobre la liberación sexual del hombre, según recoge Libertad Digital.



"Yo a esta señora no la conocía de nada hasta esta tarde", desveló el 'esclavo' de Tammy. Una confesión que dio pie a sospechar de que todo se trataba de un montaje. Fue entonces cuando admitió que era un maltratador. "He sido condenado por maltratador y he estado un año en la cárcel", admitió en el plató de 'Sálvame' ante los rostros estupefactos de los colaboradores.



Esta confesión hizo que la dirección del programa no pudiera evitar admitir que se trataba de un montaje. Sí, era cierto que Tammy tenía esclavos sexuales, pero ninguno de ellos estaba dispuesto de ir a la televisión. Por ello, el programa le contrató uno ficticio. Pero la revelación del invitado sobre su condición de maltratador hizo que personal de seguridad se personara en el plató para sacarle del mismo.



Poco después, Jorge Javier Vázquez explicó que la Policía Nacional estaba interrogando al presunto esclavo que no era tal, sino todo lo contrario.



* Teléfono de atención contra el maltrato: 016