Review del regreso de la 2ª temporada de 'Vis a Vis' con Zavid en Flooxer

Gonzalo y David nos dan su opinión sobre las series de moda todas las semanas en Flooxer, la plataforma para los creadores con más talento y proyección de Atresmedia. De la combinación perfecta y conjunta entre ellos resulta Zavid.



En esta ocasión, Gonzalo y David nos dan su particular opinión sobre uno de los estrenos más esperados, la segunda temporada de 'Vis a Vis'.



"El primer capítulo es mejor que toda la primera temporada" explican Gonzalo y David, añadiendo que les ha dejado 'k.o' y que es un "capítulo de infarto'.



Zavid realizan su particular resumen y los mejores y peores momentos de este primer capítulo, de la serie protagonizada por Maggie Civantos, y lo comparten con todos los usuarios de Flooxer.



Además , cada semana envian a uno de los personajes principales a la celda porque no les ha gustado en alguna escena, en concreto, o se haya portado mal con otro de los protagonistas. ¿Quén será en esta ocasión?. ¡No te lo pierdas!