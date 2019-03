Raquel Sánchez Silva viajará a Honduras con 'Supervivientes'

Ya se concoe la pareja de presentadores de 'Supervivientes', el reality de Telecinco que arrancará próximamente: Jorge Javier Vázquez y Raquel Sánchez Silva. El presentador de 'Sálvame' será el responsable de conducir las galas semanales en plató y Sánchez Silva viajará hasta Honduras para encargarse de las conexiones en directo desde allí.



Con estos cambios, Telecinco ultima su nuevo reality, que se ha retrasado al no encontrar la presentadora adecuada tras la negativa de Paula Vázquez a la propuesta de presentar el concurso desde la selva. Según adelantamos esta semana en Objetivo TV, la presentadora gallega rechazó la propuesta de Telecinco a viajar hasta la isla de Honduras donde se grabará el reality debido a la mala experiencia que vivió en el reality 'La isla'.



"Me quitaron la vesícula porque las gastritis se estaban convirtiendo en algo crónico. […] Creo que el tiempo que estuve fue el justo y el necesario. Para mí supuso casi cuatro años con intervalos de meses en Madrid. Fue un cambio brutal en mi vida, hubo un antes y un después de 'La isla'. Pero físicamente no lo resistía más, no paraba de perder kilos. Para mí fue un reto personal increíble", afirmó en su momento Paula Vázquez.



Jorge Javier Vázquez se convierte en el presentador del reality que antes comentaba. En origen, el programa 'Sálvame' se creó para comentar las aventuras y desventuras de los participantes famosos de la anterior edición, aunque finalmente ha derivado en un programa de corazón al más puro estilo 'Aquí hay tomate'. Jorge Javier se convierte en el sustituto de Christian Gálvez.



La alternativa a Paula Vázquez no es nueva en eso, en ser la 'sustituta' de la gallega. Raquel Sánchez Silva ya se hizo cargo del reality de Cuatro 'Pekín exprés' cuando Paula Vázquez se convirtió en la conductora de 'Fama ¡a bailar!'.