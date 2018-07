Portugal abandona Eurovisión

En el Festival de Eurovisión 2013 nuestro país no contará con uno de sus principales aliados: Portugal ha anucniado que abandona Eurovisión, según informa Eurovisión Spain.



Los problemas económicos parecen haber sido claves en esta decisión. El Consejo de Administración de la TVP, cadena pública portuguesa, ha tomado la decisión después de analizar con detalle todas las consecuencias tanto positivas como negativas que podría tener llevarlo a cabo, y finalmente han decidido no continuar.



Pero este abandono es coyuntural debido a los problemas económicos de la cadena pública portuguesa. Es decir, no es una decisión definitiva y puede que en futuras ediciones de Eurovisión, Portugal vuelva a participar.

Portugal ha participado en el Festival de Eurovisión hasta en 46 ediciones. El país vecino concursó por primera vez en el año 1964, pocos años después de la primera participación de España.