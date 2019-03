Pilar Rubio se olvida de sus orígenes

Pilar Rubio corrió, serpenteó, se escabulló de la seguridad de los famosos en numerosas ocasiones para sacarles un saludo o una sonrisa para su programa, 'Sé lo que hicisteis'. De eso hace ya más de un año, cuando se convirtió en el fichaje estrella de telecinco, la "enemiga" acérrima de La Sexta y de su programa, en especial.



Ahora es ella quien posa en el photocall (en concreto, el de la Mostra de Valencia, durante la presentación de la serie 'Piratas') y quien se escapa de las preguntas de su ex compañera Paula Prendes, reportera de 'SLQH'. ¿Se ha olvidado Pilar de sus orígenes?



Paula Prendes acudió este sábado a la Mostra de Valencia para cubrir el estreno de 'Piratas', la nueva serie de Telecinco. Pero cuál fue su sorpresa cuando vio que Pilar Rubio, la gran protagonista de la ficción y ex compañera del programa de La Sexta, no se paró a hablar con ella. "Soy pequeñita, pero estoy segura de que me vio", ha explicado Prendes al presentar el vídeo en el que Rubio cambia el papel y es la que huye de la reportera.



Parece que Pilar Rubio ya no se acuerda de sus anteriores compañeros... y no recuerda cómo son. Los primero que hizo Patricia Conde al enterarse de este desplante fue "llamar" a un investigador privado para que resolviera este misterioso caso: Patricia Holmes se presentó en el plató de 'SLQH'.



Con el humor que caracteriza al programa, la presentadora se preguntó irónocamente: "Qué raro que no pudiera saludar a sus compañeros". Despúes de ver cómo Pilar Rubio evitó acercarse a la reportera, Patricia Conde y Paula Prendes le dedicaron una personal versión de la canción 'Amigas para siempre': "Te he estado esperando dos horas en el photocall y luego no me has hecho caso... Qué pena que te olvidaste de que curraste aquí...".



La presentadora de 'Sé lo que hicisteis' le ha dedicado un último mensaje a su ex compañera: "Pilar, tú has sido clave en el éxito de este programa. Si no quieres saber nada de nosotros, te deseamos igualmente mucha suerte".