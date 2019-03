La parrilla de Telecinco, el Déjà vu televisivo

Un Déjà vu es la experiencia de sentir que se ha sido testigo o se ha vivido previamente una situación nueva. Esa es precisamente la sensación que a uno le atrapa cuando acaba sintonizando Telecinco. Y es que por más que se empeñen en decir lo contrario, Telecinco es a día de hoy una cadena cuasi temática. Una cadena en donde predomina el cotilleo, los realities (que no los talents) y, sobre todo, los insultos y los malos rollos entre los colaboradores de sus propios programas.



Telecinco es la única cadena de ámbito nacional que acaba emitiendo lo mismo mañana, tarde y noche. Y no lo dice la competencia, lo afirman los propios directivos y presentadores de la cadena. La retroalimentación entre los espacios de su parrilla se ha convertido en algo imprescindible a lo largo de la última década, es por ello, que la audiencia se resiente cada vez que uno de sus programas estrella no funciona o es cancelado. La maquinaria deja de crear contenidos (casi siempre polémicos), por lo que el resto de programas de la cadena se queda sin materia prima que analizar y, por supuesto, criticar.



Menos mal que siempre quedan abogados prófugos de la justicia o pederastas dispuestos a salir por televisión... Muchas son las preguntas y pocas o claras las repuestas... ¿Deben establecerse unos mínimos éticos? ¿Debe una cadena autocensurarse? ¿Hablamos de libertad de expresión o de "todo por la audiencia"?



EL PLAN B DE URGENCIA

Los planes de Telecinco se han visto truncados en este inicio de año. La cancelación de 'Operación Triunfo 2011' ha echado por tierra todas las previsiones iniciales, por lo que la cadena ha tenido que echar mano de su ingenio (¿?) para salvar comercialmente este próximo trimestre. El resultado se llama 'El Reencuentro', un reality show que según la cadena se trata de "un ejercicio de convivencia en el que [los participantes] tendrán que demostrar su capacidad para superar las diferencias del pasado".



Todo reality infla sus audiencias cada vez que varios de sus participantes se enzarzan en una pelea o en una disputa. Al final, el resto de concursantes acaba dando su particular opinión y si no lo hacen el "super" ya se encargará de llamarlos al confesionario para que públicamente pongan verde a sus compañeros. Estos momentos "climax" suelen tardar días, incluso semanas, en aparecer, por ello Telecinco ha sido lista y ha decidido recuperar viejos conocidos con viejas rencillas para generar nuevos encontronazos y nuevos roces que seguro darán mucho de qué hablar al resto de magazines de la cadena.



No es broma. El objetivo primordial de este "reality mix" es superar las diferencias del pasado. La cadena y la productora han tirado de siete parejas de ex-concursantes de los formatos de telerrealidad que han formado parte de la parrilla de Telecinco en la última década. Será casualidad pero no vemos a concursantes de formatos como: 'Vivo cantando', 'Pop Stars' u 'Operación Triunfo'. Mejor concursantes polémicos... que la ficción cada vez está más potente...



LO PEOR DEL PASADO SIEMPRE VUELVE

Chari Lojo y Rubén Estevez, de 'Gran Hermano 12'; Mónica Guerrero 'La Virgen' y Juanma Astorga, de 'La casa de tu vida I'; Saray y Gerardo, de 'Gran Hermano 11'; Marta López y Coyote Dax, de 'GH VIP'; Yola Berrocal y Juan Miguel Martínez, de 'Hotel Glam'; Chiqui Martí y Sofía Cristo, de 'Supervivientes 2007'; y Jorge Lecumberri y Lara Esteban, de 'Las joyas de la corona' son los protagonistas del nuevo espacio de Telecinco.



A lo largo de los últimos 10 años los realities de Telecinco han acogido a concursantes con todo tipo de perfiles, sin embargo, en esta selección no encontramos, por ejemplo, a los mejor preparados, a los mejores titulados o a los que mantuvieron una mejor conducta durante su encierro. El espectador rápidamente se habrá percatado que estamos frente a algunos de los concursantes más singulares, más polémicos y más chulescos… que se recuerden. Pero calma... 'El Reencuentro' cuenta entre sus filas con Lara Esteban, una de las "mejores" concursantes de 'Las joyas de la corona', el reality que el pasado verano comandó la nueva "reina de las hamburguesas", Carmen Lomana.



Con total seguridad las clases de modales, estilismo, oratoria y cultura general recibidas por Lara Esteban serán de gran utilidad en la nueva casa de Guadalix de la Sierra. Gracias a ello el espectador podrá disfrutar y descansar con 'El Reencuentro'.