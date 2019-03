Oliart sitúa el déficit de RTVE entre 40 y 50 millones de euros

El presidente de la Corporación RTVE, Alberto Oliart, ha afirmado hoy que el déficit de RTVE en 2010 se situará entre los 40 y 50 millones de euros y ha reconocido que si "hubiera podido" habría suspendido la emisión de la miniserie 'Operación Malaya'.



Oliart ha comparecido hoy ante la Comisión Mixta de control parlamentario de la Corporación RTVE y sus sociedades en el Congreso de los Diputados, donde comenzó expresando sus buenos deseos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, después de que anunciara ayer que padece un cáncer de mama.



Por otro lado, en respuesta a una pregunta del diputado popular Ramón Moreno sobre la viabilidad de la financiación de RTVE, Oliart ha revelado que en el avance sobre el déficit que ha recibido, éste estaría situado entre los 40 y 50 millones de euros, "aunque más cerca de los 40". También ha explicado que se ha producido un ahorro en los gastos de once millones de euros. El presidente de la Corporación se ha referido, en contestación al popular Rafael Hernando, a la miniserie sobre la 'Operación Malaya' y ha admitido que no le pareció oportuna.



Oliart también ha revelado a la diputada socialista Miriam Muñoz que el colectivo de directivos de RTVE (directores y subdirectores) ha experimentado en 2010 una reducción próxima al 9%, lo que supone un ahorro de en torno a los 2,5 millones de euros. También explicó que el año pasado la plantilla de directivos "contratados" pasó de 95 a 72 -lo que se tradujo en una reducción del 25%-, el número de directivos "fijos" permaneció "prácticamente estable" y reveló que hay 3,8 directivos por cada cien empleados.



En el transcurso de la comparecencia de Oliart, el diputado del PP Antonio Gallego pidió la dimisión del responsable de los servicios informativos de TVE, Fran Llorente, por el hecho de que en una información se situara en 300.000 los asistentes a una protesta contra la reciente visita del papa Juan Pablo II a Santiago de Compostela. "Sobra manipulación y censura en TVE", ha opinado Gallego, quien ha explicado que eran 200 los manifestantes.



Por su parte, la diputada y portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, acusó a TVE de "consciente" y "deliberadamente" no ofrecer imágenes de los manifestantes que protestaban con la "ley Sinde" en la reciente entrega de los Premios Goya. "Nos hurtaron esas imágenes a los espectadores y manipularon la información", opinó Díez.