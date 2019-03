Nacen, crecen y se reproducen... en Telecinco

La figura del colaborador o contertulio ha adquirido en los últimos años una importancia trascendental en Telecinco. En la actualidad, prácticamente la totalidad de sus formatos requiere de este tipo de personajes. 'El programa de Ana Rosa', 'Mujeres y Hombres y Viceversa', 'De Buena Ley', 'Sálvame', 'Enemigos íntimos', 'Resistiré, ¿vale?' y, por supuesto, los realities de turno son un claro ejemplo de ello.



Hasta hace algunos años eran muy pocos los formatos protagonizados exclusivamente por famosos, sin embargo, el "formato tertulia" promovido por Telecinco ha llevado a la creación de personajillos para cubrir la actual demanda. La cadena comenzó hace años a utilizar sus realities como fábrica de colaboradores. Kiko Hernández, Marta López, Aída Nizar o Indhira siguen hoy día trabajando en televisión tras su paso por 'Gran Hermano'.



Tan solo los espacios informativos se libran de esta tendencia que no hace sino reflejar la retroalimentación abusiva de la que la cadena de Fuencarral hace uso. Por si fuera poco, el cambio de rumbo tomado por Antena 3 ha obligado a Telecinco a generar o a promover noticias internas de las que poder nutrirse.



FAMOSOS A BAJO COSTE

Son tantas las sillas a llenar que Telecinco optó hace algún tiempo por convertir en tertulianos a los ex de famosos o hijos de rostros populares con el fin de captar una mayor audiencia. Antonio David Flores (ex de Rocío Carrasco), Antonio Tejada (ex de Chayo Mohedano), Makoke (esposa de Kiko Matamoros), Belén Esteban (ex de Jesulín de Ubrique), Rosa Benito (esposa de Amador Mohedano), Raquel Bollo (ex de Chiquetete), Sofía Cristo (hija de Bárbara Rey)... la lista es realmente interminable.



Al tratarse de rostros populares, también llamados famosos de "segundo nivel", el caché que la cadena paga por ellos es muchísimo menor que el que pagaría a un personaje VIP. Ésta es principalmente la razón que lleva a Telecinco a crear sus propios personajes. 'Mujeres y Hombres y Vivecersa' es otro de los formatos que la cadena utiliza con este fin. Efrén Reyero o los populares Rafa Mora y Tamara Gorro son "productos" de este formato protagonizado en gran medida por actores y modelos que buscan en él su trampolín a la fama.



"YO TE CREO, YO TE EXPRIMO"

Algunos de ellos han llegado a permanecer en el programa hasta 6 y 8 meses, por lo que sus rostros anónimos acaban convirtiéndose en caras habituales de Telecinco. La cadena lo que hace es aprovechar su exposición pública para sacarles posteriormente el máximo rendimiento posible a bajo coste. 'Sálvame', 'La Caja Deluxe', 'Resistiré, ¿vale?' o 'Qué Tiempo Tan Feliz' con algunos de los espacios en los que tanto Mora como Gorro han colaborado tras su salida del dating show. Curiosamente ambos han acabado siendo concursantes de Supervivientes.



Tamara Gorro, pretendienta, tronista y finalmente "gancho" durante meses del programa de Emma García, acaba de entrar en 'Supervivientes' para sustituir a Tatiana Delgado. La concursante saliente fue ¿casualmente? protagonista de uno de los programas de 'El Cirujano' (Cuatro). Tatiana fue sometida a una intervención de labioplastia (estética de labios vaginales) en la primera temporada del citado programa.