Nace Divinity, algo así como el segundo canal de Factoría de Ficción

Telecinco lanzó a principios del pasado mes de marzo su nuevo canal, Divinity. Bajo la mosca "Divinity está llegando" la cadena emprendió una etapa de transición entre el nuevo desarrollo de Divinity y el canal GH 24. Durante todo un mes Telecinco ha intentado vender la identidad de este nuevo canal, aunque vista la parrilla de los primeros días más que una nueva apuesta parece más bien el duplicado de otra ya vendida. ¿Saben ya cuál?



Quédense con estos títulos: 'Al salir de clase', 'Sensación de vivir', 'Marina', 'Victoria', 'La pecera de Eva', 'Betty', 'Anatomía de Grey', 'Sexo en Nueva York', 'Yo soy Bea', 'Cuestión de sexo', 'Sin tetas no hay paraíso', 'Hospital central' y 'La Duquesa'. Son las ficciones que durante los primeros tres días de emisión han cubierto la "nueva" parrilla de Divinity. Grandes producciones, de menor o mayor calidad, más bien típicas de Factoría de Ficción (FDF) y no de un canal que, según Telecinco, "pretende convertirse en referencia para el público femenino con una oferta de contenidos pensada específicamente para satisfacer sus preferencias, sus gustos y su idea de ocio y entretenimiento".



Telecinco habla de oferta multicanal, sin embargo, no deja de vender al espectador la misma oferta mañana, tarde y noche. En esta ocasión y vistos los buenos resultados que está registrando con las series de FDF, la cadena ha decidido duplicar el modelo y trasladarlo a Divinity, dando lugar a una especie de FDF 2.



DIVINITY ARRANCA SIN NOVEDADES

Telecinco habla de docu-shows, de espacios de actualidad, de programas de moda y tendencias, de reportajes de celebrities, vida social, estilos de vida... sin embargo, lo cierto es que por ahora nada de eso existe. Según la cadena de Mediaset se trata de contenidos que Divinity irá incorporando de manera progresiva... se ve que un mes en periodo de pruebas ha sido tiempo insuficiente para testar los formatos. Por ello, Divinity arranca sus emisiones con más del 50% de su parrilla dedicada exclusivamente a las ficciones tanto extranjeras como españolas. Ah! Tampoco hablamos de novedades. Ya saben... para ser fieles al famoso claim (lo mismo mañana, tarde y noche) nada mejor de una buena dosis de ficción... repetida.



TELECINCO BUSCA EL RESULTADO FÁCIL

Telecinco es consciente de que lanzar un canal dirigido al público femenino no es tarea sencilla, más cuando durante años Nova, del Grupo Antena 3, viene liderando ese target. Por ello, la cadena rival ha decidido no entrar directamente en esa lucha. Su estrategia es sencilla... inflar los datos de Divinity a base de series de éxito que el espectador ya ha podido ver en Cuatro, en Telecinco, en La 1, en Antena 3, en Factoría de Ficción e incluso en La Siete. Nada nuevo.



Una vez logre estabilizar su media diaria, es de suponer que la cadena comenzará a variar nuevamente su parrilla con el fin de retener a un mayor número de espectadores. Está bien apostar por la ficción, las cadenas de TVE y las del Grupo Antena 3 lo hacen, lo que ya no es tan normal es inundar la parrilla de una nueva cadena a base de series cuando uno de tus canales (FDF) se alimenta precisamente de eso. Así es la oferta multicanal, una oferta sin variedad en la que predominan las ficciones archirrepetidas.