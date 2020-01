La cantante barcelonesa Meritxell Negre, que participó en el talent show de Antena 3 'El Número Uno', ha fallecido este martes a los 48 años tras luchar contra un cáncer. Gestmusic, productora del programa, ha confirmado a través de sus redes sociales la triste noticia.

Tras su paso por el programa 'El Número 1', presentado por Paula Vázquez, Meritxell se fue a vivir a Estados Unidos para proseguir con su carrera en la música.

Meritxell Negre | antena3.com

Allí formó parte del dúo 'Peaches and Herb', que le llevó a cantar en escenarios de Las Vegas, Los Ángeles y Washington. Después, Negre creó su propia agencia de espectáculos llamada Silly Dog Entertainment y tiempo después regresó a España.

De vuelta en su país natal, continuó dedicándose a lo que más le gustaba hasta que en noviembre de 2018 anunció en sus redes sociales que tenía cáncer. "Me levantaré. Hay que creerlo. Tengo cáncer, ¡pero el cáncer no me tiene a mí! Hoy, en la cama con quimioterapia, me encuentro muy mal. Lo que cambian tres días".