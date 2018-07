Muere la actriz Amparo Soler Leal

Amparo Soler, la actriz y presentadora reconocida por su trabajo tanto en cine como teatro y televisión, ha fallecido a los 80 años de edad.



Soler debutó en el teatro en 1948 con la obra "No me mientas tanto", pero más tarde llegaría su gran oportunidad cuando se unió a la compañía de teatro María Guerrero y participó en 'Historias de una casa'.



En la pequeña pantalla, Amparo Soler ejerció las labores de actriz y presentadora. Así, fue la conductora del programa 'Juego de niños' (TVE), reconocido espacio televisivo en el que los concursantes tenían que descubrir las palabras ocultas mediante las pistas de unos niños y donde se popularizaron los "gallifantes". Además, actuó en series de televisión como 'Condenadas a entenderse' (Antena 3) o 'Tres eran tres' (TVE).



Su primer contacto con el mundo del cine fue en 1952 con 'Puebla de Mujeres' (Hermanos Álvarez Quintero), pero también trabajó en otras reconocidas películas como 'Usted puede ser un asesino' (José María Forqué), 'El discreto encanto de la burguesía' (Luis Buñuel), 'El crimen de Cuenca' (Pilar Miró) o '¿Qué he hecho yo para merecer esto?' (Pedro Almodóvar).