El miedo continúa llenando el cajón de las series de Telecinco

Las series tienen cada vez un futuro más incierto en el momento en que se cruzan por el camino de Telecinco. La cadena lleva años sin encontrar una ficción capaz de reportarle grandes audiencias y no será porque no lo intenta. Esta temporada la privada ha lanzado dos ambiciosas producciones como son 'Tierra de lobos' y 'Ángel o demonio', sin embargo, los resultados cosechados se alejan –y mucho- de las expectativas. Se alejan, sobre todo, de las excelentes audiencias que en cambio sí han logrado las apuestas de Antena 3 y Televisión Española.



Los datos de los estrenos de Telecinco no han sido para nada convincentes. En el extremo opuesto encontramos a Hispania, El Barco o incluso 'Las chicas de oro' que aunque finalizó sin renovación logró un arranque espectacular. Estas dificultades están haciendo que la cadena de Fuencarral tema por el futuro de otra de sus grandes apuestas para este 2011. Hablamos de 'Piratas'. La ambiciosa producción protagonizada por Pilar Rubio y Óscar Jaenada tenía que haber llegado en enero, sin embargo, por el momento no tiene fecha de estreno y no parece que vaya a tenerla. Tras el fracaso de 'OT 2011', Telecinco prefiere dejar que pase un tiempo prudencial con el fin de no quemar todavía más la imagen de Pilar Rubio.



'Piratas' comenzó el curso como la mayor y más arriesgada producción de Telecinco de cara a la temporada 2010-11. Detrás del proyecto se encuentra Mandarina ('Vuélveme loca', 'Enemigos íntimos'), una productora sin experiencia en ficción. No obstante, Mandarina se ha rodeado de grandes profesionales con una amplia trayectoria en ficción para sacar adelante este proyecto. Choca, por tanto, que la cadena haya "colocado" a la reportera/presentadora Pilar Rubio encabezando el reparto de esta producción.



RUBIO, UN FICHAJE MUY CARO

Lo que a estas alturas está claro es que el fichaje de Pilar Rubio le ha salido caro a Telecinco. La cadena pagó una jugosa cantidad de euros a la entonces reportera de 'Sé lo que hicisteis…' (La Sexta) en una maniobra por debilitar el formato de Globomedia. La competencia se quedaba sin una de sus caras estrella, mientras ellos engrosaban su "familia de presentadores" ofreciéndole nuevas y arriesgadas oportunidades a Rubio.



La primera de esas oportunidades le llegó con 'MQB: Más que baile'. Telecinco se hizo con los derechos del popular formato y vio en Pilar Rubio la sucesora de Anne Igartiburu. Las críticas por parte de los espectadores no se hicieron esperar. El programa le quedaba demasiado grande. Sin embargo, los grandes y sonados fichajes a base de talonario (Belén Esteban y Carmen Lomana) hicieron que el programa mantuviese unos registros de audiencia aceptables cada semana.



Posteriormente, Mandarina y Telecinco ofrecieron a Pilar Rubio protagonizar 'Piratas'. El rodaje de la serie está ya totalmente finalizado, de hecho, la serie tenía que estar en estos momentos en emisión, sin embargo, el hecho de que Rubio asumiera la conducción de 'OT' obligó a postergar su estreno.



Este retraso ha trastocado también los planes de la productora, y es que la renovación de la serie dependerá de las audiencias de los primeros episodios. De contar con el visto bueno, Mandarina contaba con iniciar el rodaje de las nuevas entregas en las próximas semanas, algo que por ahora no podrá ser. Telecinco ha renovado otras producciones como 'Ángel o Demonio' antes incluso de su estreno, sin embargo, en el caso de 'Piratas' el coste por capítulo asciende a los 600.000 euros. Con esta inversión más vale conocer de antemano si el producto es o no del agrado de los espectadores.



Telecinco está también preocupada por la imagen de su presentadora estrella, Pilar Rubio. Las duras críticas recibidas durante su paso por 'Operación Triunfo' saben que pueden influir en el arranque de 'Piratas'. Aunque responsables de la cadena han manifestado públicamente que la cancelación de 'OT' no es achacable a su presentadora, no todos opinan de la misma manera.



'PUNTA ESCARLATA', LA SERIE OLVIDADA

Tras la absorción de Cuatro, todos los formatos y apuestas de la cadena han pasado a formar parte de Telecinco, entre ellos, la serie 'Punta Escarlata', protagonizada por los actores Carles Francino y Antonio Hortelano. La ficción de Globomedia comenzó su rodaje a finales de septiembre de 2009 y aunque su estreno estaba previsto para abril del pasado año todavía se mantiene guardada en un cajón.



Francino y Hortelano dan vida a Bernardo Bosco y Max Vila, dos jóvenes policías a quienes les asignan la misión de esclarecer un crimen ocurrido ocho años antes en un pequeño pueblo de la costa. Sin embargo, allí las cosas no son realmente lo que parecen. A medida que avanzan en sus pesquisas tendrá lugar una serie de nuevos e inquietantes asesinatos que podrían estar relacionados con el caso.



Las tensas relaciones que Telecinco mantiene con Globomedia parecen ser una de las razones por las que esta ficción todavía no ha visto la luz. El maltrato a 'Aída', único proyecto que aún conserva Telecinco de la productora, unido a sus rifirrafes con La Sexta, hacen presagiar un futuro muy oscuro para esta serie de misterio. Por si fuera poco, desde finales del pasado año Carles Francino se ha convertido en uno de los rostros de Antena 3. El actor protagoniza Bandolera, el serial de sobremesa de la cadena rival.



Con el estreno de 'Ángel o Demonio', Telecinco ha dejado claro que no tiene ningún problema para estrenar las series que Cuatro tenía en producción. Habrá que esperar, por tanto, para saber cuál es el futuro de 'Punta Escarlata'.