.- 'Sherlock': la serie de la BBC ha actualizado al detective más famoso de la literatura, añadiendo a su asombroso talento para descubrir pistas las nuevas tecnologías, como el GPS o internet. El personaje creado por Sir Arthur Conan Doyle hará las delicias de los lectores que vean 'Sherlock', la saga 'CSI' o 'True Detective'.



.- 'Under the dome': la serie se basa en el 'best-seller' de Stephen King, así que gustará a los espectadores que sigan series de misterio y temas paranormales, como 'Fringe', y a los fans de la serie que emite Antena 3.



.- 'The Leftlovers': la cadena HBO estrenará muy pronto la adaptación televisiva de la novela de Tom Perrotta y tiene todas las papeletas para convertirse en la serie del verano.



.- 'Juego de Tronos': no podía faltar la serie del momento, la más vista de HBO desde el final de 'Los Soprano', la más comentada en redes sociales y más pirateada de la historia. Las novelas de 'Canción de Fuego y Hielo' harán las delicias de los millones de fans de los Stark, Lannister y demás familias de los Siete Reinos.



.- 'Amar es para siempre' y 'El Secreto de Puente Viejo': las tramas de las series de las sobremesas y tardes de Antena 3 continúan en los libros basados en su historia. 'Ese brillo en tus ojos' se centra en la trama de Asun y Héctor, los detectives de 'Amar es para siempre'. 'Puente Viejo' celebra sus 800 capítulos con tres libros en las tiendas: 'La canción de Alba', 'Antes de ti' y 'Promesas incumplidas'.



.- 'Nuevas frases célebres de niños': desde los comienzos de 'El Hormiguero', la sección de "Frases célebres de niños" es una de las más seguidas. Este libro recopila algunas de las mejores y además, es solidario con la fundación contra la Fibrosis Quística.



.- 'La risa os hará libres': Dani Mateo acaba de estrenarse en la publicación de libros, con este en el que busca ayudar a los lectores a resistir ante las adversidades de la crisis y de la vida moderna "con lo único que nos hará libres: el humor por encima de todas las cosas".



.- 'Resistiré': el equipo responsable de 'El Intermedio', el programa de laSexta, recorrido cronológico de las noticias que han pasado por el espacio desde marzo de 2006.



.- 'Los años que vivimos PPeligrosamente': para actualidad, nada mejor que el libro de la periodista de laSexta Noticias, Cristina Pardo, una crónica fresca, ácida, divertida e inteligente de la trastienda política reciente.



.- 'La luz de Candela': la primera novela de la periodista de Antena 3 Noticias, Mónica Carrillo, habla de una compleja historia de amor que empieza llena de pasión y termina en angustia.