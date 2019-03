Un juzgado prohíbe a Telecinco volver a emitir formato "Tengo una pregunta"

Como recogió Objetivo TV, TVE pidió a comienzos de noviembre la adopción de medidas cautelares contra Telecinco para que se le prohibiera la redifusión del espacio "España pregunta. Belen responde", que TVE consideraba una copia del formato "Tengo una pregunta para usted".



El juzgado establece como medida cautelar que Telecinco no podrá emitir "por cualquier medio de comunicación, canal o página web" un programa que copie el formato de "Tengo una pregunta para Usted". Además prohíbe a la cadena privada "cualquier explotación" del espacio de "España pregunta. Belen responde" emitido el 3 de noviembre y además impide que se usen "fragmentos" en otros espacios de la cadena. En el mismo Belén Esteban, ex compañera sentimental del torero Jesulín de Ubrique, respondía a las preguntas del público asistente al programa.



Los derechos de producción y emisión de este formato fueron adquiridos por RTVE a la Televisión Pública francesa, TF1, según recordó recientemente TVE. El auto señala que se constata que "nos encontramos ante la misma estructura de programa, con un moderador, preguntas que formulan los asistentes y respuestas por el invitado".



"Nos encontramos ante un formato casi idéntico, fácilmente reconocible por el telespectador al que se dirige, sin perjuicio de que existan algunas diferencias no esenciales", señala el auto en los fundamentos de derecho. En opinión del tribunal, Telecinco aprovechó la fama y reputación que tenía el espacio "Tengo una pregunta para Usted" para lanzar el que protagonizó Belén Esteban.



Además lo hizo en un segmento de mercado diferente, con un formato idéntico aunque no se centraba en el mismo perfil de entrevistado. Por último, subraya que es fácil deducir que los espectadores habituales conocían el "prestigio y la fama" del programa "lo que provoca un efecto de atracción por el mismo formato presentado por Telecinco, pero referido a un personaje distinto, habitual de la denominada 'prensa rosa'".