A Telecinco no paran de caerle condenas. Si el martes fue por burlarse de los discapacitados con 'labio leprorino' y el lunes pasado por plagiar el formato 'Tengo una pregunta', hoy no iba a ser menos. Según recoge 'Diario de Sevilla', la cadena de Mediaset tendrá que indemnizar con 150.000 euros a Kiko Rivera Pantoja, conocido como 'Paquirrín'.

La Audiencia de Sevilla ha condenado a Telecinco por el daño moral sufrido después de que fuera "injuriado y denigrado" en un programa en el que se le tildó de "maltratador" y de persona con problemas mentales, algo que el tribunal considera un claro "ataque" a sus derechos fundamentales.



Así, queda revocada la decisión del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Sevilla, que inicialmente absolvió a Telecinco y al supuesto amigo del hijo de Isabel Pantoja, y en su lugar entiende que se ha producido una intromisión ilegítima en su honor y su intimidad mediante la divulgación de hechos relativos a su vida privada o intimidad personal y familiar.



El Tribunal relata en la sentencia que en el programa emitido por la cadena privada, "aprovechando la presunta relación de amistad del otro codemandado", hacen aparecer a Francisco Rivera como una persona "degradada mentalmente, necesitado de un médico, maltratador de su pareja, íntimamente relacionado con las drogas, ladrón, que sustrae bienes de otro, degradándole no sólo a él personalmente, sino a todo su entorno, a su madre, de la que se dice que no paga a sus empleados, de sus parejas, de una de las cuales se afirma que ejerce la prostitución, aunque no se haga de una forma rotundamente clara y directa, aunque de modo manifiesto para cualquier espectador".