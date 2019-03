La Justicia investigará a 'El programa de Ana Rosa' y a Telecinco

La titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid ha incoado diligencias de investigación para aclarar la actuación de los responsables de Telecinco y del programa de Ana Rosa Quintana "por el modo y forma en que Isabel García fue conducida de Sevilla a Madrid y con posterioridad a dependencias policiales". Sobre esta investigación, ha acordado el secreto de las actuaciones, explica el tribunal.



Un vídeo, colgado este sábado en la web de 'El Mundo', muestra el trato que recibió la mujer de Del Valle en un descanso de la entrevista realizada en Telecinco en la que García acusó a su marido de haber matado a la niña Mari Luz Cortés.



Por su parte, un portavoz de Telecinco ha lamentado que se mida el trabajo periodístico "con distinto rasero" según el medio de comunicación que ofrezca la exclusiva y ha asegurado que la productora de 'El programa de Ana Rosa' dará "las explicaciones oportunas" sobre la entrevista que realizó a Isabel García. La cadena ha asegurado a Efe que tendrá que ser la productora Cuarzo, que realiza el programa dirigido por Ana Rosa Quintana, la que explique "cómo se ha hecho esto, porque no ha sido Telecinco".



"Pero en general, como cadena, nos parece que no vale el juzgar el trabajo periodístico con distinto rasero, según sea el medio de comunicación que esté dando una exclusiva", ha asegurado el portavoz de la cadena en referencia a la decisión de la juez y a una declaración de la FAPE en la que asegura que en periodismo "no todo vale".



"Duele ver que no sea juzgado de la misma forma una exclusiva que da un medio, que una exclusiva que puede dar cualquier otro periódico o cadena de televisión", ha insistido.



FAPE: UN "ATENTADO CONTRA LA DIGNIDAD"

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Elsa González, se ha referido al vídeo que ha colgado la web de 'El Mundo', en el que se puede ver lo que ocurrió en un descanso de la entrevista realizada en Telecinco a la mujer de Del Valle. En el citado vídeo, se puede escuchar a esta mujer pedir reiteradamente que no le graben más, porque no quiere más entrevistas.



Para la FAPE, es un "atentado contra la dignidad" de la entrevistada y "no favorece la reputación de los medios de comunicación ni la de los periodistas".



Tras declarar en televisión que su marido "se cargó a Mari Luz", García acudió, acompañada por periodistas del citado programa, a la Comisaría General de la Policía Judicial, donde le tomaron declaración en calidad de detenida y fue puesta a disposición judicial.

Las declaraciones de la esposa de Del Valle coincidieron este viernes con el final del juicio por el caso del supuesto asesinato de la niña, que se ha celebrado en la Audiencia de Huelva y en el que Santiago y Rosa del Valle, los dos acusados del crimen, se han declarado inocentes.