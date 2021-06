Jordi Évole se atreve a cantar para homenajear a Pau Donés en el primer aniversario de su muerte: "Va por ti"

Más información El día que se conocieron Jordi Évole y Pau Donés

Jordi Évole recibió una llamada de Pau Donés pocos días antes de morir en la que le pedía que fuera a hacerle una visita a casa para grabar su encuentro. Así lo contó el propio periodista: "20 días antes de morir, me llamó Pau Donés: 'Me quedan muy poquitos días de vida y quiero pasarlos en mi casa de la Vall d'Aran. Me gustaría que subieses y pudiésemos grabar una charla. El resultado es 'Eso que tú me das'".

Y es que el músico mallorquín ya era consciente del poco tiempo que le quedaba y quería dejar un último testimonio al mundo. Este documental tan especial ha emocionado a muchos y se estrenó con éxito en cines y en la televisión en abierto en laSexta. Ahora, un año después de su muerte, Évole ha querido recordar así a su amigo.

"El día que presentamos el docu de Pau en Málaga una señora dijo que para ella 'hacer un Pau' era atreverse con algo que nunca había hecho. Y eso es lo que hago yo hoy.

Tras el primer año sin Pau Donés. Va por ti. Y hoy (22:30h) en @LaSextaTV, Homenaje #EsoQueTuMeDas", escribe Évole junto a un vídeo en el que, acompañado por una guitarra, se atreve por primera vez a cantar y publicarlo en las redes sociales.

Para rendir homenaje a Pau Donés un año después de su muerte, Évole ha elegido cantar 'Grita', la famosa canción de 'Jarabe de Palo'. Al terminar la canción, el periodista cuenta que le acompaña Jacob a la guitarra y manda un beso para Pau.