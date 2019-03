Telecinco parece que no se ha fusionado con Cuatro, si no que la está 'devorando'. A Paolo Vasile no le está temblando el pulso a la hora de dinamitar el legado televisivo de Prisa e imponer su estilo en los nuevos canales adquiridos por Telecinco. Después del cierre del canal de noticias CNN+, el consejero delegado de la cadena de Berlusconi no ha dudado a la hora de encontrar el contenido idóneo y qué mejor programa para ocupar ese espacio: 'Gran Hermano'.



Telecinco lanzará esta semana (según informa 'El Mundo') un canal 24 horas consagrado día y noche a al 'reality' estrella de la cadena. El programa presentado por Mercedes Milá se convierte cada temporada en el eje de la programación de Telecinco, una retroalimentación de programas gracias a sus polémicas y escándalos protagonizados por los concursantes.



El cambio de ciclo en los canales que hasta ahora explotaba Sogecable lo ilustra a la perfección este relevo. 'Gran Hermano' por CNN+; telerrealidad por información; Mercedes Milá por Iñaki Gabilondo.



Así se cumple uno de los deseos de Milá. Para la presentadora, la esencia de este programa es asistir a la convivencia de los participantes las 24 horas del día y así se lo manifestó al director general de contenidos, Manuel Villanueva.



Pero 'Gran Hermano' no es eterno, por mucho que cada año Telecinco prolongue su duración más y más, y enlace el final de un 'reality' con el inicio de otro para mantener siempre en antena alguna versión de esta 'droga' en la que se han convertido los 'realities' para parte de la audiencia. En principio, el programa tiene previsto su final para el mes de marzo.