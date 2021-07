Hugo Silva ('Los hombres de Paco') comparte el comentario que lo ha dejado hundido: "Sé que quería ser amable"

A principios de los 2000 Hugo Silva aparecía en escena para convertirse en uno de los actores más queridos, admirados y deseados del panorama español del momento.

Fue con su personaje de Lucas Fernández en la serie de Antena 3, 'Los hombres de Paco', donde conquistó a todo el mundo y, ahora, lo hemos vuelto a ver encarnando al policía en el regreso de la ficción a Atresplayer Premium.

A lo largo de estos más de 20 años que lleva de carrera Hugo ha demostrado su talento y versatilidad tanto en el cine, teatro o la televisión con su partición por ejemplo en: 'Las brujas de Zugarramurdi', 'Mi gran noche' o, recientemente en 'La cocinera de Castamar'.

Hugo Silva suele ser bastante activo en sus redes sociales donde comparte algunas de sus opiniones o está en contacto con sus seguidores. Y, ahora, acaba de compartir a través de Twitter un comentario que ha recibido pero que lo ha dejado hundido.

"Acaba de decirle un adolescente a otro "deja pasar al señor" refiriéndose a mi. Sé que quería ser amable pero me ha hundido en la puta mierda... #vengassstaluego", escribía en Twitter.

Hugo solo tiene 44 años pero claro a todo el mundo que ya tiene cierta edad le ha pasado este momento en el que los más jóvenes te empiezan a ver de otra forma.

Las reacciones a su post no se han hecho esperar y muchos son los que le han escrito contándoles anécdotas similares. Así, Candela Peña le ha escrito: "Que no te hunda… porque para ser señor… te tocó ser pedazo de SEÑORASO". Mientras que Natalia Verbeke dice: "Jajajjajaja recuerdo la primera vez que me dijeron, "señora, tiene un cigarrillo?" Casi muero".

Seguro que te interesa:

"Mi niña": La tierna foto de Paco Tous y Michelle Jenner agotados durante el rodaje de 'Los hombres de Paco'