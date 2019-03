'El Hormiguero 3.0', nominado a los Emmy Internacional

'El Hormiguero 3.0' ha vuelto a conquistar a la prensa internacional y repite nominación en los Emmy Internacional por segundo año consecutivo. El programa de Antena 3 ha sido nominado por estos prestigiosos premios de televisión en la categoría de Mejor Programa de Entretenimiento sin guión.



El formato tendrá que enfrentarse a programas de países como Brasil, con 'Planeta Extremo' de TV Globo; 'The Challenger Muaythai' de la televisión de Singapur o 'The Amazing Race Australia'.



El programa presentado por Pablo Motos es el único que repite en esta categoría, ya que estuvo nominado en 2011, año en el que Reino Unido ganó el premio por el programa 'The World's Strictest Parents'. Además, será el único programa español que compita en los Emmy Internacional.