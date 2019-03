El periodista Javier Sardá ha comunicado que deja Telecinco, la cadena a la que ha estado ligado en los últimos 14 años, y ha explicado a la agencia Efe que tiene ofertas para seguir en la pequeña pantalla, aunque ha asegurado que no hará nada en televisión "sin consultar antes con Telecinco".



Sardá consiguió el éxito televisivo con 'Crónicas Marcianas', que presentó en Telecinco desde 1997 a 2005, y el año pasado concluyó sus apariciones en la pantalla con el espacio 'Infiltrado', una serie de reportajes sobre españoles que trabajan en el extranjero. Su contrato con esta cadena concluyó en pasado 31 de diciembre y, "en lugar de recurrir al automatismo de renovarlo, hemos decidido darnos un tiempo de libertad; ni obligarles a ellos a buscar un programa ni a mí a hacerlo".



El presentador ha recordado que va "camino de los 53 años" y que ya ha "batallado" mucho, y ha reconocido que no le faltan propuestas para hacer televisión, aunque por el momento se mantendrá firme en su idea de alejarse por un tiempo de la pequeña pantalla, un medio en el que sus inquietudes "han sido saciadas con creces".



"Es difícil saber decir no a las ofertas. En España parece a veces un pecado rechazar una propuesta de trabajo, pero yo en ese sentido soy muy pecador", ha dicho Sardá. No descarta, sin embargo, que surja un proyecto que le interese en el futuro, aunque en ese caso su fidelidad seguiría con la cadena que le dio fama. "No haré nada en televisión sin consultar antes con Telecinco", ha afirmado.



Ahora quiere "disfrutar" de sus diferentes colaboraciones como tertuliano, tanto en la radio (Onda Cero, Catalunya Radio), como en televisión, en el programa 'Divendres' de la TV3 catalana. Sardá continuará también escribiendo artículos periodísticos en diferentes publicaciones catalanas y ampliando su faceta de escritor; el año pasado publicó la novela 'El asesino de presentadores' y para el próximo abril tiene previsto lanzar el libro 'Cataluña, España y la madre que la parió'.



Por su parte, Telecinco ha explicado sobre la marcha de Sardá que no puede "más que acompañarle en esta decisión, al igual que a lo largo de todos los años en los que contamos con su talento". La cadena añade que el periodista catalán "se aleja de la televisión muy a nuestro pesar, pero estamos seguros de que el día que quiera volver su sitio será Telecinco".