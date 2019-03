Frank Blanco y Edurne preparan un piloto de humor para Telecinco

A pesar de los pésimos resultados de audiencia que Telecinco está cosechando con sus últimas apuestas de humor ('Palomitas', 'Vida loca'...), la cadena de Mediaset España está empeñada en seguir explorando en este género. Y es que según ha conocido ObjetivoTV.com, Telecinco junto con la productora Zeppelin TV han comenzado a probar un nuevo formato que podría ver la luz próximamente.



Telecinco busca desde hace meses un nuevo formato de humor. La cadena pretende ahora lanzarlo en la temporada estival y si logra el respaldo de la audiencia mantenerlo en parrilla una vez iniciada la temporada alta.



Son varios los rostros que están siendo testados para este formato. Frank Blanco ('Anda Ya'), Edurne ('OT 2005'), Xavier Deltell ('Y si no… nos enfadamos') y Miguel Lago (Luis Dopazo en 'Curso del 63') son algunos de los profesionales que han participado en uno de los pilotos que días atrás ha grabado la productora. A fecha de hoy, no hay nombres cerrados por lo que las pruebas continúan realizándose.



Por el momento se desconocen los detalles de este formato, lo que sí sabemos es que no es el único formato que Mediaset España se encuentra probando durante estas semanas. Tanto Telecinco como Cuatro lanzarán de cara a verano nuevos programas que intentarán levantar sus franjas más debilitadas.



'PALOMITAS', UN HOMO-ZAPPING SIN GANCHO

En esta línea, Telecinco lanzó el pasado 10 de mayo 'Palomitas', un programa de humor dirigido por José Corbacho y producido por El Terrat que emula y parodia escenas de películas y de series de televisión. El espacio que inevitablemente recuerda al extinto 'Homo Zapping' de Antena 3 no ha logrado enganchar a los espectadores, de hecho, ni siquiera ha logrado superar el 10% en sus primeras emisiones. Un sonado fracaso que Telecinco no esperaba, de hecho, la cadena apostó firmemente por el formato programándolo contra la imbatible Hispania.



En su estreno 'Palomitas' anotó un 9,9% (1.898.000), cayendo una semana después a un triste 9,3% (1.827.000). El espacio de humor cede 6 décimas perjudicando de lleno a la nueva temporada de la serie 'Ángel o Demonio' (9,4%).



"Nos gustaba la idea de reírnos de nosotros mismos. Ya era hora. Ya tocaba", afirmó Manuel Villanueva, Director General de Contenidos de Mediaset España en la presentación del espacio. Lo que suponemos no le hará nada de gracia será ver los paupérrimos datos que Palomitas viene arrastrando desde su estreno.



'VIDA LOCA', EL FRACASO DE SU ÚLTIMA SITCOM

Un 11,3% es la media que la serie 'Vida Loca' acumula tras la emisión de sus primeras 13 entregas. La comedia de Isla Producciones es otro de los últimos fracasos de Telecinco. Estrenada con un 14,8% (2.623.000) a mediados de marzo, la serie protagonizada por Toni Cantó y Esther Arroyo no ha logrado encajar entre los espectadores siendo relegada al late night del domingo.



La última comedia de Telecinco no ha cumplido con las expectativas previstas por lo que la cadena decidió paralizar el rodaje de su segunda temporada después de haber rodado 7 nuevas entregas.



La ficción continúa en parrilla aunque en las últimas tres semanas ha registrado sus peores registros de audiencia. 'Vida Loca' tocó fondo el pasado 1 de mayo tras marcar un escueto 7,4% con menos de 1,2 millones de espectadores.